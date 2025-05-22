將軍澳綫暫停｜晚上8時40分恢復部份服務　10時半全線復常

港鐵今日（22日）下午5時許表示，由於電力供應受阻，將軍澳綫服務暫停。及至晚上約8時40分，恢復部分服務；晚上10時半全線服常。期間大批乘客受阻，須轉乘巴士等交通工具，多處巴士站現人龍，一度出現混亂，有乘客鼓譟。



港鐵晚上10時半交代事件詳情時，就事件致歉；初步相信有架空電纜組件短路，致保護裝置跳掣，將電力隔離；港鐵在今晚收車後，會再作深入調查。

將軍澳綫北角站至調景嶺站之間因電力設備故障，服務受阻。（Ernest Chau / 柴灣人柴灣事）

事故期間，港鐵安排接駁巴士路綫服務受影響的車站，並建議乘客改乘替代路綫或其他交通工具。由於部分車站人流較多，港鐵建議乘客考慮使用港鐵其他路綫或其他交通工具。

據了解，有一輛列車從北角月台駛出行駛至鰂魚涌站，中途突然故障停電，列車未能行駛，停車路軌上。《香港01》在北角站可見，用八達通的市民不會扣錢，可從側門離開。有警員及職員在場協助市民，並建議他們乘巴士離開。

▼ 北角站情況 ▼



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港鐵晚上10時半交代事件詳情，並就事件致歉。事發於下午約5時15分，將軍澳線由油塘站往北魚站中間的隧道，因跳掣故障，致電力受阻，由北角至油塘服務暫停，其後再發現北角至寶琳、康城站的訊號受影響，致全線暫停。當時正值繁忙時間，個別列車停在隧道內，在安全情況下退回站內，乘客落車繼續行程。

團隊搶修後，晚上8時40分恢復部份服務，晚上10時33分全線復常。初步相信有架空電纜組件短路，致保護裝置跳掣，將電力隔離；港鐵在今晚收車後，會再作深入調查。

▼鰂魚涌站情況 ▼



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消防處發言人表示，下午5時16分接報，指港鐵鰂魚涌站至油塘站隧道管道內發生火警。處方派出消防車到油塘站及鰂魚涌站進行調查，並派出救護車到場戒備，人員與港鐵職員在來往油塘站至鰂魚涌站兩條管道內徹底檢查後，均沒有發現任何曾有火警發生的跡象。消防處於晚上7時31分發出停止動員訊息，事故中沒有人受傷。

消防處會繼續聯同港鐵公司了解事故發生原因； 稍後會與港鐵工程人員檢查涉事列車。

▼調景嶺站情況 ▼



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鰂魚涌站往將軍澳綫月台擠滿大批搭客。（Daniel Lau 將軍澳主場）