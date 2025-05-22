將軍澳線停駛記者會重溫｜港鐵：隧道有架空電纜組件移位引致短路
撰文：林子慰 賴卓盈
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港鐵今日（22日）5時許表示由於電力供應受阻，將軍澳線（將軍澳綫）服務暫停，因此無法由將軍澳及油塘乘搭列車過海到港島鰂魚涌站和北角站，相反亦然。至10時33分恢復全線通車，影響約5小時多。
港鐵晚上約10時半開記者會，交代事故原因。港鐵表示，事件是電力系統「跳掣」所致，初步調查架空電纜組件有問題，非行車時間會繼續檢測。港鐡其後再補充，指事件涉及該隧道段有架空電纜組件移位，引致短路。
車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，電力系統跳掣，導致電力供應中斷，將軍澳線去北角訊號系統受影響。當時正值放工繁忙時間，個別列車停於隧道，港鐵已有序地安排列車駛去站台，其後乘客安全有序離開。
她表示，維修團隊即時搶修，所以晚上恢復部分列車服務，10時33分全線恢復行車。期間港鐵設立不同接駁車，惟當時正值黃金時間，路面繁忙。發生事故後，港鐵一直與運輸處及相關部門緊密聯繫，並透過廣播及Mtr mobile提醒乘客使用其他路線及交通工具。她表示有逾130名同事處理案件。
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車務工程維修總管李劍雄表示，維修電力系統期間，需要列車離開現場，而列車停時仍有跳掣現象。初步調查，架空電纜組件有問題，非行車時間會繼續檢測。有乘客反映鰂魚涌去油塘線路有火花，他解釋因架空電纜十分高壓，發生跳掣時會有相關現象。
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