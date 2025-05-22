將軍澳綫暫停｜酷熱下乘客改乘巴士大汗淋漓　等足半小時未能上車

港鐵今日（22日）下午5時許表示，由於電力供應受阻，將軍澳綫服務暫停。不少乘客需要改成其他交通工具繼續行程，北角英皇道有大批市民等候巴士，更一度湧出馬路。及至傍晚6時許，酷熱天氣警告仍然生效，不少人等到大汗淋漓仍未能上車。



其中，剛在北角放學的博士生余先生表示，在北角放學後，本想乘搭港鐵返回寶琳，但知悉列車服務受阻後，便到地面等候690路線巴士，但一直未能上車，在行人路原地等了半小時，「出晒汗」，但他表示不趕時間，已等候多時，相信會繼續等車。



在北角上班的鄺先生，原本下班後搭港鐵，落到站內才收到故障通知，結果要轉乘巴士，「喺度企咗15分鐘，等690返將軍澳，頭先有嚟過一㗎，但滿嘅根本上唔到」。他無奈表示，不考慮坐其他交通工具，因為估計太古城一帶同樣塞車。「地鐵巴士係廢嘅，唔係都唔會上嚟啦」。



另有一名老婦人，因為619X路線巴士太逼，主動下車，向記者哀嘆：「喺原地等咗成個鐘啦」。後來一輛601巴士靠站，有警員大嗌：「呢架去觀塘，有冇去觀塘」，老婦即刻衝前大叫：「去觀塘呀」。但現場所見，每輛巴士均滿載，無法上車。

將軍澳綫暫停，大批乘客改乘巴士，英皇道行人路上逼滿人潮。（戴慧豐攝）

現場情況混亂，不少市民不清楚自己等候的巴士的隊尾在什麼位置，「呢度係咪排緊619架？」、「我都唔知」。另外，由於有市民走出馬路，警方其後拉上膠帶維持秩序。

有市民等巴士等了半小時，大汗淋漓。（戴慧豐攝）

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