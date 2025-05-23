3人用個人戶口洗黑錢被捕　涉$6100萬販毒得益　單日交易300次

海關偵破一宗利用個人戶口洗黑錢案，涉款6100萬元。3名涉案男女透過7間銀行開設的10個戶口洗黑錢，單日最高交易次數高達300次。據了解，其中一人收取2000元報酬開設戶口。



海關財富調查科財富調查第二組高級調查主任區穎璋稱，去年10月海關偵破一宗涉及190萬元的毒品案，並拘捕兩人。海關其後進行財富調查，發現其中一人有4個銀行戶口，處理大量來歷不明的款項；海關通過資金流的分析， 進一步發現另一名55歲女子及一名30歲男子，與上述戶口進行轉帳及收取大量資金。由2024年1月至12月，3人合共在7間銀行，包括4間虛擬銀行，開設10個戶口處理$6100萬元犯罪得益，交易次數超過1萬宗。

海關財富調查科 財富調查第二組 高級調查主任區穎璋向傳媒講述行動詳情。

海關昨日（22日）突擊搜查兩個單位，以涉嫌「洗黑錢」拘捕該兩名55歲女子及30歲男子，同時以「洗黑錢」再次拘捕涉及毒品案的63歲女子。

55歲女子昨日在何文田住所被捕。（馬耀文攝）

55歲女子昨日在何文田住所被捕。（馬耀文攝）

區穎璋續稱，被捕3人的銀行戶口存有疑點，首先他們的財務背景與個人帳戶的交易極不相稱：各人開戶時報稱飲食業員工、文員及家庭主婦，月入1萬至3萬元，沒有物業，居住在屋邨單位；但他們一年內有超過1萬宗交易，涉款6100萬元，與他們的財務背景完全不相稱。

另外，銀行戶口有可疑交易模式：3人的存款絶大部分來自超過2,000個第三者的個人戶口，資金到戶後同日或隔日就透過轉數快或網上銀行再出帳予超過1,200個個人交易對手，單日最高交易次數高達300次，最高入帳金額是 140萬元。

資金流顯示，一日內有被捕人的戶口，有數十筆的資金，由多名交易對手入帳，每筆交易最短相隔少於半分鐘，部份發生深宵或凌晨時份，戶口基本上維持低結餘狀況。

海關發現部份資金轉到證券戶口，再轉送到銀行，懷疑以證券交易方法漂白資金，掩飾其真正來源。行動中海關檢獲3部手機，現正追查資金來源，不排除再有人被捕。

被捕3人互不相識，據了解其中一人收取$2000報酬開設戶口。而涉及的6100萬元，不排除是販毒得益。

根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑參與洗黑錢的活動。