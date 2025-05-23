將軍澳2巴漢涉販運$155萬K仔　試圖藏停車場暗角　當場斷正被捕

今日 (23日）傍晚時份，將軍澳警區特別職務隊及特遣隊在富寧花園展開掃毒行動，發現兩名形跡可疑的南亞裔男子，涉嫌試圖將毒品收藏在停車場暗角，埋伏警員見時機成熟，上前拘捕。



現場所見，一名男子雙手鎖上手銬，坐在地上協助調查，另一名男子則被警員押走。地面則放有一個膠箱等雜物，警方正點算毒品種類及價值，至晚上9時許，兩名男子黑布蒙頭被警方帶走。消息指，警方至少檢獲3.7公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），總巿值約155萬元。



至晚上9時許，兩名男子黑布蒙頭被警方帶走。（讀者提供）

警方表示，將軍澳警區特別職務隊及特遣隊根據線報及經深入調查後，昨日（23日）大約傍晩6時在將軍澳寶寧路一帶展開反毒品行動，警員在寶寧路一個住宅停車場截查兩名分別18歲及20歲非華裔男子，並在其中一名男子身上搜獲約3.7公斤懷疑氯胺酮，以及檢獲大量包裝膠袋。該兩名男子涉嫌「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查。行動中所檢獲毒品的總巿值約155萬元。

據了解，涉案兩人來自巴基斯坦，持本港身份證。

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。

一名男子雙手鎖上手銬，坐在地上協助調查。（讀者提供）

警方在將軍澳富寧花園發現兩名南亞漢，涉將毒品收藏在停車場暗角，埋伏警員見時機成熟上前拘捕。（讀者提供）