入境處與警全港打擊非法勞工　共拘20黑工、僱主及逾期逗留者

入境事務處於本周一至昨日（19至22日），一連4日在全港多區展開代號「捷足」、「光影」、「曙光」反非法勞工行動，聯同警方的「冠軍」行動，共拘捕14名懷疑非法勞工、3名涉嫌聘用非法勞工的僱主及3名逾期逗留人士。



反非法勞工行動中，入境處特遣隊搜查75個目標地點，包括商業大廈、按摩店、住宅大廈、餐廳及零售店舖，拘捕3名涉嫌聘用非法勞工的女僱主（53至60歲），及5男7女（36至60歲）懷疑非法勞工，當中一名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）；其中3名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。

「冠軍行動」中，入境處與警方共搜查深水埗區30個目標地點，拘捕一男一女（均42歲）懷疑非法勞工，兩人持有不允許僱傭工作的擔保書。

入境處在多區展開非法勞工行動，共拘捕14名懷疑非法勞工、3名涉嫌聘用非法勞工的僱主及3名逾期逗留人士，圖為部分被捕人。（入境處提供）

入境處指出，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年；協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

同時，根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高可判罰款50萬元及監禁10年；有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。

另外，任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。