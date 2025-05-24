荃灣2人遇假兒子和假冒官員騙案　及時報警無損失　警拘4人

警方表示，荃灣警區刑事部5月15日至昨日（23日）接連偵破兩宗「猜猜我是誰」及「假冒內地官員」電話騙案，拘捕3男1女，年齡介乎19歲至31歲，兩宗案件的受害人均沒有金錢損失。



警方5月15日接獲一名82歲長者報案，指早前收到懷疑騙徒來電，對方聲稱是其兒子，因涉及刑事案件被警方拘留，需要繳付20萬元「保釋金」，受害人聯絡兒子求證後發現受騙，於是報警求助。

荃灣警區特遣隊及刑事部接手調查案件，同日拘捕兩名負責收取「保釋金」的31歲姓褚本地男子及26歲姓邱本地女子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。荃灣警區刑事部經深入調查後，5月20日再拘捕一名23歲姓王本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。所有被捕人已被暫控各一項「串謀詐騙」罪，案件將於西九龍裁判法院提堂。

荃灣警區刑事部偵破兩宗「猜猜我是誰」及「假冒內地官員」電話騙案，拘捕3男1女。（資料圖片）

另外，警方5月21日接獲一名26歲本地男子報案，指他接獲自稱內地執法人員的人士來電，指受害人於內地干犯刑事案件，要求受害人協助調查。騙徒其後約受害人見面，並要求受害人簽署偽造的保密文件，受害人懷疑受騙，於是報案。

荃灣警區刑事部接手調查，昨日（23日）拘捕一名19歲姓張本地男子，涉嫌「企圖以欺騙手段取得財產」，他現正被扣留調查。

警方高度關注電話騙案，並呼籲市民，特別是長者，切勿輕信可疑來電。如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。警方重申，「以欺騙手段取得財產」罪是十分嚴重的罪行，跟據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條，任何人如觸犯該罪行，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。