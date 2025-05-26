南灣隧道61歲職員遭Tesla撞斃　死者家屬今黯然認屍

南灣隧道上周五（23日）發生致命車禍，姓楊（61歲）隧道公司職員處理交通事故擺放雪糕筒後，被Tesla撞飛，傷重不治。今日（26日）早10許，遺孀與親友由警員陪同到葵涌公眾殮房認屍，眾人期間神情哀傷，手續完成後步出殮房離去。



今日（26日）早10許，死者遺孀及親友由警員陪同到葵涌公眾殮房認屍；手續完成後，眾人期間神情哀傷，最後步出殮房離去。（黃學潤攝）

事發於（23日）凌晨零時40分，南灣隧道管道往九龍方向入口外慢線、近運輸署車輛檢驗綜合大樓有車輛故障，數名隧道公司職員在場封鎖慢線指揮交通，放置雪糕筒後準備離開。其間一輛Tesla沿中線駛至，懷疑未有留意現場路面情況，突然切入慢線，但卻收掣不及撞向雪糕筒，繼而撞飛其中一名隧道公司職員。傷者飛彈約5米外，跌在防撞欄內石壆位置，同事連忙報警求助。

61歲姓楊傷者腿部嚴重受傷，陷入昏迷，雖然一度恢復知覺，惟送抵瑪嘉烈醫院搶救，延至凌晨2時17分不治。警方在場調查車禍原因，其後以涉嫌危險駕駛導致他人死亡拘捕40歲方姓男司機。

被捕司機黑布蒙頭。（李家傑攝）

Tesla左邊倒後鏡損毀。（李家傑攝）

負責南灣隧道的營運商交通基建管理合約有限公司回覆查詢時指，日前（23日）凌晨零時27分，一輛私家車疑似因故障，停泊於距離南灣隧道入口大約200米、往九龍方向管道內的慢線。青沙管制區控制室隨即啟動燈號封閉相關行車線，並派出巡邏車和兩名職員前往現場瞭解及提供協助。在隧道入口另有兩名職員完成擺放雪糕筒封閉慢線後，一輛私家車突然沿慢線駛近撞向雪糕筒，繼而撞飛在圍封區內的一名職員。

就是次交通意外，公司職員已根據既定的交通管理程序，採取相關交通措施作出警示及封閉行車線以保障道路安全。至於今次意外中不幸離世的職員，任職交通督導員，工作經驗逾10年，日常主要負責處理一般指揮交通及相關工作。

公司對有關職員於執勤期間不幸身亡深感難過，已向其家人致以深切慰問，並會提供適切及可行協助。同時，公司十分關注事件，將會全力配合警方及相關部門的調查工作。

Tesla左邊倒後鏡損毀。（李家傑攝）

Tesla車頭輕微損毀。T（李家傑攝）