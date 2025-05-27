炮台山9月大女嬰夾床罅身亡　32歲母親涉嫌虐兒被捕

今日（27日）早上北角炮台山一名9個月大女嬰，被母親發現夾在大人床與嬰兒床之間的罅隙，昏迷不醒，報警送院搶救後不治。警方經調查後，以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略拘捕女嬰的母親。



一名女子由警員在醫院帶走。（黃偉民攝）

警員到單位調查。（黃偉民攝）

現場是英皇道153號英皇大廈。警方稱，今日上午6時59分，32歲姓何女子報案，指其9個月大女兒在房間內懷疑暈倒。人員接報到場，女嬰昏迷被送往律敦治醫院治理，其後被證實死亡；女嬰死因有待驗屍後確定。

經初步調查，何婦涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略被捕，現正被扣留調查，案件交由東區警區重案組跟進。

據了解，昨晚餵奶後，母親將女兒放在大人床上睡覺，至今晨6時許，她發現女兒夾在大人床與嬰兒床之間的罅隙，連忙報警求助。

現場是炮台山英皇道153號。（黃偉民攝）

根據衞生署家庭健康服務資料，嬰兒應與照顧者同室而不同牀，建議讓一歲前的嬰兒獨自睡在家長牀邊的嬰兒牀。每當嬰兒需要吃奶，媽媽可抱起他，坐或躺着餵哺。當嬰兒吃飽後，便把他放回自己的牀上。若因環境限制，睡房內不能放置嬰兒牀，可在牀上放嬰兒睡籃，讓嬰兒與家長分隔開。

嬰兒應有獨立的被子，並確保成人的被單不覆蓋他的頭部而引致窒息。

切勿放軟身物件和寬鬆被舖在嬰兒睡覺的地方。例如枕頭、尿片、輕軟的毛氈或羽絨被、防撞攬枕或毛公仔等，這些物品可能會阻礙嬰兒呼吸，引致危險。

牀褥與牀欄之間沒有空隙。牀欄欄柱間的距離要少於6厘米。嬰兒睡在嬰兒牀，確保欄已拉上和閂好。