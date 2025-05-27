屯門公路爆水管｜多條巴士線改道行駛　 但沿途車站不受影響

屯門公路深夜爆水管，水務署通宵搶修未果 ，今早（27日）返工返學時間屯門出九龍大塞車，放工時間交通安排備受關注。



最新資料顯示，屯門公路近兆康站往元朗方向的中線及快線仍然封閉。水務署表示，工程人員正尋找漏點以進行水管修復工程，並加強泵水以減低路面的積水，但修復完工時間未明。巴士公司安排多條路線改道行駛，沿途車站不受影響。



水務署表示2工程人員正尋找漏點以進行水管修復工程，並加強泵水以減低路面的積水，但修復完工時間未明。（Pang Ronald／屯門公路塞車關注組）

爆水管位置為屯門公路往元朗方向近兆康站，一條直徑 900 毫米的食水主幹管滲漏，中線及快線仍然封閉。水務署表示食水供應暫時不受影響，工程團隊現正努力搶修，尋找漏點以進行水管修復工程。與此同時，團隊正加強泵水，以減低路面的積水。另外，工程團隊亦已安排透地雷達檢查屯門公路地底情況。

多條巴士路線需要改道行駛，包括A33, A33X, A36, A37, E36, E36A, E37（往屯門/元朗/天水圍方向），路線60M, 60X, 61X, 62P, 62X, 259D, 259E, 259S, 259X, 260B, 263, 263A, 263B, 263C, 960B 往九龍方向及B9往香園圍口岸現分流需改路行駛，沿途車站不受影響。港鐵巴士K54亦需改道。

運輸署下午1時許宣佈，屯門公路（往元朗方向）近新墟、皇珠路（往屯門公路方向3交通繁忙，駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。

運輸署下午1時許宣佈，屯門公路（往元朗方向）近新墟、皇珠路（往屯門公路方向）交通繁忙，駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。（Tiff Tiff／屯門公路塞車關注組）

屯門公路早上塞車情況



受爆水管影響，屯門公路往元朗方向塞車。（Nick Sze／facebook「屯門公路塞車關注組」圖片）

受爆水管影響，屯門公路往元朗方向塞車。（Dennis Leung／facebook「屯門公路塞車關注組」圖片）

受爆水管影響，屯門公路往元朗方向塞車。（Eeyo Re／facebook「屯門公路塞車關注組」圖片）