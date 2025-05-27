屯門公路爆水管仍在搶修　封兩線往元朗擠塞　倒灌皇珠路

屯門公路昨日（26日）深夜爆水管，水務署通宵搶修未果。受事故影響，今早屯門公路（往元朗方向）近兆康港鐵站的快線及中線仍然封閉，交通擠塞，車龍倒灌皇珠路，影響出九龍的交通。



受爆水管影響，屯門公路往元朗方向塞車。（Nick Sze／facebook「屯門公路塞車關注組」圖片）

受爆水管影響，屯門公路往元朗方向塞車。（Dennis Leung／facebook「屯門公路塞車關注組」圖片）

8 條巴士線改道

運輸署提醒駕駛人士，只可使用餘下行車線行車。由市區前往元朗一帶的駕駛人士可考慮改用其他道路，例如大欖隧道。

另外，市民請留意九巴及龍運巴士途經屯門公路（往元朗方向）的服務會受影響。請考慮使用其他公共交通服務，例如港鐵服務，現時上址交通擠塞。

受影響龍運巴士路線A33、A33X、A36、A37、E36、E36A及E37；九巴路線60M,60X,61X,62P,62X,259D,259E,259S,259X,260B,263,263A,263B,263C及960B ；以及港鐵巴士K54須改道行駛。

受爆水管影響，屯門公路往元朗方向塞車。（Eeyo Re／facebook「屯門公路塞車關注組」圖片）

水務署稱，就屯門公路往元朗方向近兆康站的水管滲漏事故，確認涉事水管為一條直徑 900 毫米的食水主幹管，食水供應暫時不受影響。

工程團隊正努力搶修，尋找漏點以進行水管修復工程。與此同時，團隊正加強泵水，以減低路面的積水。另外，工程團隊亦已安排透過雷達檢查屯門公路地底情況。

屯門公路近兆康站往元朗方向的中線及快線需暫時封閉。署方正密切跟進相關的維修安排，爭取盡快重開受影響的行車線。