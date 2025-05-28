海關連破兩宗航空旅客販毒案　檢$560萬冰毒大麻花　拘港女及泰男

海關一連兩日（27至28日）偵破兩宗航空旅客販毒案，分別從馬來西亞吉隆坡及泰國曼谷飛抵本港的寄艙行李中，檢獲6公斤懷疑冰毒及12公斤懷疑大麻花，總市值約560萬元。



兩宗案件中，海關分別拘捕一名37歲本地女子及一名21歲泰籍男子。據知兩人均聲稱沒收取報酬。其中被捕女子，已被控以一項販運危險藥物罪名，案件將於明日（29日）在西九龍裁判法院提堂。



海關偵破兩宗航空旅客販毒案，分別從馬來西亞吉隆坡及泰國曼谷飛抵本港的寄艙行李中，檢獲6公斤懷疑冰毒及12公斤懷疑大麻花，總市值約560萬元，並拘捕兩男女。圖為其中女被捕人。（羅日昇攝）

海關毒品調查科機場調查課調查主任邱健偉稱，首宗案件發生於昨日（27日），海關機場科人員根據風險管理原則，在機場揀選一名由馬來西亞吉隆坡飛抵香港的本地女子進行清關。過程中，人員發現該女子寄艙行李的X光影像有可疑，於是打開行李檢查，發現行李內僅有6包茶葉包裝，並無其他個人物品，因而引起海關人員懷疑。

隨後，人員深入檢查該行李內的物品，最終在6包茶葉包裝內，檢獲共6公斤懷疑冰毒，並即場拘捕該名女子。案件隨後交由海關毒品調查科進行深入調查。

被捕37歲女子報稱為髮型師，已被控以一項販運危險藥物罪名，案件將於明日（29日）在西九龍裁判法院提堂。據悉，女子聲稱沒有收取報酬。

海關偵破兩宗航空旅客販毒案，分別從馬來西亞吉隆坡及泰國曼谷飛抵本港的寄艙行李中，檢獲6公斤懷疑冰毒及12公斤懷疑大麻花，總市值約560萬元，並拘捕兩男女。（羅日昇攝）

第二宗案件則發生於今日（28日），海關機場科人員在香港國際機場為一名由泰國曼谷抵港的外籍男子進行清關。邱健偉指，當時該男子攜帶一件寄艙行李，行李的X光影像同樣有可疑。

海關人員深入檢查該行李，發現17包以膠袋及真空包裝袋包裹、共重約12公斤的懷疑大麻花，人員隨即以涉嫌販運危險藥物罪名拘捕該名21歲外籍男子。據了解，涉案外籍男子為泰國籍，他亦報稱沒有收取報酬。

邱健偉表示，案件仍在調查中，不排除稍後時間會有更多人被捕。海關強調，將繼續根據風險評估及情報分析，加強打擊販毒活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿因貪圖金錢利益而參與販毒活動，亦不應接受任何人士的聘請或委託，運送受管制物品進出香港。在未確定物品屬性的情況下，切勿貿然協助他人運送。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

如市民有任何關於罪案的舉報，可透過海關24小時舉報熱線182 8080，或透過罪案專用電郵（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。