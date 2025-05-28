Carousell釣魚連結騙局一周40宗涉$460萬　潤喉糖賣家中招失$65萬

再有網上交易平台Carousell賣家墮騙局。繼上周一（19日）半山一名女子在平台上兜售牙刷，誤入釣魚網站連結，被人轉走戶口內80萬元後，警方接連收到同類報案，過去7日發生逾40案，騙款金額超過460萬港元。其中一名女受害人於平台出售潤喉糖，損失65萬元。



該名本地女受害人在Carousell上放售潤喉糖，隨即收到「買家」表達有興趣。雙方繼而於WhatsApp溝通，受害人按騙徒要求提供自己的電郵以收取貨款。及後，受害人收到假冒Carousell的電郵，內附釣魚連結。受害人按釣魚連結內指示，輸入銀行帳戶資料，最終被騙徒盜取接近65萬港元的銀行存款。

▼警方過去分享Carousell釣魚連結騙案手法▼

而上周一（19日），一名38歲女子在網上交易平台Carousell兜售牙刷，有買家表示對貨物感到興趣，同時發出一條付款連結給予受害人，聲稱點擊後可收取匯款，受害人不虞有詐點擊連結，並按指示輸入個人銀行資料和一次性密碼，及後收到銀行通知，才發現其戶口80萬元款項被轉到另一人的轉數快戶口，受害人報警求助。警方經調查後，相信事件涉及釣魚網站，兩名騙徒分別扮成買家和負責接收款項。

警方提醒，Carousell絕不需要求用戶提供電郵地址以進行付款；Carousell官方網址都以「carousell.com」或「carousell.com.hk」結尾；在網購時，應先查核買賣雙方的背景，例如專頁建立日期及評價等；如有懷疑立即終止交易；切勿開啟或點擊來歷不明電郵或訊息內的超連結；任何網站要求提供個人或信用卡資料，應加倍小心 ；記得交易前利用守網者網站「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」作風險評估。