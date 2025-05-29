88歲婆婆揸紅VAN搵食逾半世紀　熟客大讚：視力聽覺樣樣好！

一頭橙紅短髮、架上方型幼框眼鏡，身穿印花短袖衫褲，打扮時髦的紅VAN司機「李嫂」，已屆88歲高齡。李嫂駕駛棍波「戰車」，來往上水至坪輋，貼上藥膏布的左手操控波棍揮灑自如，人車合一，聲如洪鐘豪言：「棍波先有力！自動波冇力！」



深諳香港人追求「快」，60年揸紅VAN經驗的李嫂形容開工「好似上戰場咁」。即便講求速度，她享受與熟客閒話家常。幾十年的熟客大讚李嫂：「視力又好聽覺又好，樣樣好！」



一頭橙紅短髮、架上方型幼框眼鏡，身穿印花短袖衫褲，打扮時髦的紅VAN司機「李嫂」，已屆88歲高齡。李嫂駕駛棍波「戰車」，來往上水至坪輋，貼上藥膏布的左手操控波棍揮灑自如，人車合一。（蔡正邦攝）

「你去個女嗰度呀？今日去邊度呀？」駕駛上水至坪輋紅頂小巴的李嫂，揚聲問道。

「今日唔去阿女度啦，阿女放假，唔使睇阿B（孫兒）啦。」熟客何小姐回應。

何小姐居住坪輋幾十年，未結婚已經開始搭乘李嫂駕駛的紅VAN外出，大讚其駕駛技術：「婆婆手車梗係好，技術好好㗎佢。」被問到會否擔心司機年紀大，何小姐明言：「冇冇冇（擔心），（婆婆）視力又好聽覺又好，樣樣好！」

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自言可能是全中國最老小巴司機 強調不與人爭快

李嫂的事迹被內地熟客放上抖音，其駕駛技術線上線下好評如潮。1937年戰前出生的李嫂姓何，駕駛紅VAN已經60年，由以前2毫子車資、9座位開始經營，不斷換車，換到14座小巴，後來再轉16座，行駛一個甲子，見證客人從孩童成長到青年，甚至成為嫲嫲、婆婆。

她笑言自己可能是「全中國最老」的司機，所以引起內地熟客好奇。被問到開工有否壓力，她掛上招牌笑容回答：「冇壓力㗎，好似上戰場咁囉！好似揸賽車咁，啲人要快，你知香港啲人搭火箭都嫌慢㗎嘛！」不過她強調自己「唔同人哋爭」，雖然講求速度，亦保持良好駕駛態度，未曾試過停牌。

目前她一星期開工3至4日，駕駛長達10小時。法例規定70歲以上的司機至少每年要做1次體檢，檢查血壓、心臟和視力等身體狀況，方可獲得續牌。心水清的李嫂表示下年到期驗身，其駕照到期日為明年7月30日。

李嫂坦言「人又老車又老」，為了供車抱持「做得一日得一日」的心態繼續開工。疫情後開關，更令生意跌到冰點。對比昔日風光，她無奈現時生意黯淡：「以前走（上水至）佐敦道㗎！依家冇得做啦執笠啦！冇人做（司機）間中替下咁之嘛。」以前會交車予下更司機，但如今下更司機都已經離職。