粉嶺橙髮婆婆開小巴片瘋傳！內地男：90歲了？　她這樣答震驚全網

香港有不少職業司機是「做到老、揸到老」，永不言休。而網上最近瘋傳1條影片，顯示有內地男子在北區乘搭小巴，見到司機竟是染了一頭橙髮的婆婆，內地男大感驚訝，上前詢問「現在90歲了？」，阿婆微笑回應「差唔多」。內地男大讚「老師傅駕公交車」。影片引來大量網民激讚「呢啲先係車神」、「手車好穩」、「我都坐過佢車，80幾歲啦」、「自力更生，值得鼓勵」，有人甚至懷疑婆婆很可能是「全港年紀最大的搵食車女司機」。



原來該名內地男從2024年起已為橙髮婆婆拍片，多次與婆婆閒聊，她甚至曾出示過自己的身份證和駕駛執照，可見生於1937年，如果2025年過了生日，就已經88歲。只見婆婆精神飽滿，當被指其駕駛速度頗快時，婆婆一邊駕駛，一邊笑言「你行得慢，（後方車輛）催到你命都無，呠到你暈」、「揸搵食車如果揸得慢，人哋鬧你『返去湊仔啦』」，甚至指「人好賤格，一唔做就退化，同呢個社會脫節就退化」，可見她駕駛經驗豐富，技術完全沒有因年紀大而生疏。



何婆婆曾表示，逢星期一至三休息，其餘日子和假期都會駕駛小巴。（抖音影片截圖）

每星期駕駛小巴4天

綜合2024年至2025年抖音影片，該名婆婆姓何，頭髮一直保持橙色，顏色鮮艷奪目，小巴頭掛上寫有「上水」、「聯和墟」等地點膠牌，相信在粉嶺及上水區之間行駛。何婆婆曾表示自己逢星期一至三休息，其餘日子和假期都會駕駛小巴。

何婆婆曾經展示其駕駛執照和身份證，後者列明出生年份是1937年，但沒有寫上出生月份，如果她2025年過了生日，就年屆88歲高齡。（抖音影片截圖）

曾展示身份證和駕駛執照 列明1937年出生

何婆婆等客期間，曾經展示其駕駛執照和身份證，車牌直至2026年7月30日才到期，而身份證列明出生年份是1937年，但沒有寫上出生日期，如果她在2025年過了生日，就年屆88歲高齡，自言駕駛小巴大約60年，獲行家大讚「全世界無幾多個」、「祝你長命萬（百）二歲」、「祝你身體健康」，何婆婆笑言「大家咁話」。

何婆婆一度謙稱自己是「老虔婆」而已。（抖音影片截圖）

一度謙稱︰老虔婆

雖然何婆婆年紀大，但無阻其對答能力和駕駛技術，內地男乘搭由何婆婆駕駛的小巴，不時和她閒聊，何婆婆表示籍貫順德，「喺桂林（都）有屋，我（喺）桂林（有）好多親戚」。不時被提及年紀大仍然駕駛小巴維生時，何婆婆一度謙稱自己是「老虔婆」而已，笑言「（喺）中國，70歲out咗你」。她試過一邊駕駛，一邊解釋本港跟隨英國法例，「英國幾老都可以揸車，不過唔係揸搵食車，揸私家車」，甚至笑言「（喺）英國無車唔得，家家戶戶都有幾部私家車」。

何婆婆指出，若在香港駕車，必須要有一定車速，「你行得慢，（後方車輛）催到你命都無，呠到你暈」，甚至笑言「要快，如果唔係，阻住個地球（轉）」。（抖音影片截圖）

被指車速頗快 何婆婆︰揸得慢，人哋鬧你「返去湊仔啦」

當內地男形容何婆婆車速頗快時，何婆婆聞言指出，若在香港駕車，必須要有一定車速，尤其是「載客返工一定要快」、「你行得慢，（後方車輛）催到你命都無，呠到你暈」，甚至笑言「要快，如果唔係，阻住個地球（轉）」、「揸搵食車如果揸得慢，人哋鬧你『返去湊仔啦』」。

何婆婆強調「人好賤格，一唔做就退化，同呢個社會脫節就退化，唔關後生、老嘅問題」。

被問長壽秘訣 何婆婆回答︰無秘訣

被問到長壽秘訣時，何婆婆立即精靈回答「無秘訣，食又無啖好食，做到隻積咁」，同時她慨嘆「做開又唔同，溫室長大又唔同，經過風雨又唔同」，強調「做嘢做開先得」、「人好賤格，一唔做就退化，同呢個社會脫節就退化，唔關後生、老嘅問題」。

何婆婆強調「人好賤格，一唔做就退化，同呢個社會脫節就退化，唔關後生、老嘅問題」。（抖音影片截圖）

網民︰阿婆個頭同講嘢都好潮

許多網民留言指「安全過唔少司機」、「笑死，阿婆個頭同講嘢都好潮」、「80幾歲有氣有力，咪返工當打發時間」、「阿婆都知要揸得快，證明佢無生疏啦」。

運輸署規定司機年滿70歲或以上 必須定期接受醫生體檢

運輸署規定，年滿70歲或以上人士，必須遞交1份由註冊醫生簽發的「體格檢驗證明書」表格TD256，證明體格適宜駕駛及控制所申請的有關車輛類別，該體格檢驗報告必須於申請駕駛執照當日前4個月內簽發，申請人只能選擇1年或3年駕駛執照，換言之，70歲以上的司機至少每年要做1次體檢，檢查血壓、心臟和視力等身體狀況。

（綜合）