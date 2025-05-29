警搗黑幫大耳窿集團　年利率1700厘　拘45人包括14歲初中生

警方搗破一個由黑社會操控的 「大耳窿」無牌高利貸集團。集團偽裝成持牌財務公司，以隨機致電形式 ，標榜「特快批核」、「免見面」、「免入息證明」，誘導受害人申請1至3萬元小額貸款，集團亦會鼓勵「新債還舊債」，將受害人轉介到相熟財務公司，但實質是集團開設的假公司。實際上，年利率高達逾1,700厘。



當受害人無力償還，集團行動組成員便會上門淋紅油、膠水塞鎖匙窿、發送恐嚇收債電話訊息等，逼使還債。警方一共拘捕45人，當中包括16名集團骨幹成員、 6名傀儡戶口持有人以及7名行動組成員。行動組成員中，年齡最細僅14歲的初中生，他透過 facebook、instagram被招攬，每次行動賺取500元報酬。



警方搗破一個由黑社會操控的 「大耳窿」無牌高利貸集團，拘捕44人。（馬耀文攝）

受害人借$10萬元 終僅獲$7萬5千元 年利率逾1,700厘

去年12月，警方接獲一名受害人報案，指去年10月接獲一個來電，對方聲稱為一間知名財務公司的職員，表示無需見面或入息證明，便能提供貸款。期間，騙徒更多次重申自己為知名持牌財務公司職員，以獲取信任，積極遊說受害人申請貸款。

由於受害人急需資金週轉，所以透過電話，提供自己身份證及住址證明，甚至交出家人資料作擔保，成功獲批2萬元貸款。但實際上，受害人只收到1萬5千元，其餘5千元則被「大耳窿」集團扣起，聲稱作為手續費，受害人更需要每星期支付5千元利息。

其後，受害人未能如期還款，集團騙徒訛稱，可轉介到其他相熟的財務公司繼續借貸，以新債還舊債。最終，受害人被轉介至另外4間財務公司，透過電話多次借貸，累計借貸金額達10萬元，但其中2萬5千元被扣起作手續費。受害人更加需要每星期支付2萬5千元利息。初步計算，相關貸款的年利率逾1,700厘。最終，受害人因未能償還貸款，其住宅單位被收債集團淋紅油。

集團分工仔細，以 「特快批核」、「免見面」、「免入息證明」 等條件，誘導受害人申請貸款。（馬耀文攝）

「大耳窿」集團分工仔細 有人收數放數 有行動組上門恐嚇

警方調查發現，有關無牌「大耳窿」集團假冒知名持牌財務公司，分工十分仔細，有骨幹成員負責招攬下線，開設傀儡戶口以收取還款，並透過非法途徑，購買已實名登記電話卡，提供予下線成員作放數及收數之用。 成員以促銷電話誘導受害人借貸，以 「特快批核」、「免見面」、「免入息證明」 等條件，誘導受害人申請1萬至3萬元小額貸款。

其後，集團向受害人訛稱轉介至其他相熟財務公司繼續借貸，實際為同一個無牌「大耳窿」集團旗下假冒的公司。放債集團牟取暴利，收取極高的手續費及利息。最終，當受害人跌入負債深淵，無力還款時，集團行動組成員會透過電話恐嚇，甚至上門淋紅油，逼使受害人還錢，嚴重影響受害人及其家人生活。

警方偵破51宗刑事案件，拘捕44人。（馬耀文攝）

警拘45人包括16名集團成員 部分有黑社會背景

新界南總區於5月19至29日，聯同沙田、葵青、荃灣、大嶼山及機場警區展開代號「壁烽」的執法行動，一共拘捕45人，包括37男8女，年齡介乎14至64歲，報稱職業為地盤工人、售貨員、文員、侍應、學生及無業等。其中16人為集團成員，包括3名骨幹成員、 6名傀儡戶口持有人及7名行動組成員，部分人有黑社會背景。

行動共，警方偵破51宗刑事案件，包括「無牌放債」、「以過高利率放債」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「自稱三合會社團成員」及「洗黑錢」等，檢獲收數紙、紅油、現金及手提電話等證物。

警方亦發現，集團操控9個傀儡銀行戶口，戶口在短短一年間，由2024年初至2025年初，已處理超過 2,700萬元的犯罪得益，顯示集團相當有規模。警方在集團骨幹成員住所，搜出現金、名牌手袋及名牌首飾等奢侈品，相信與集團犯罪得益有關。

警方相信，行動已成功瓦解一個由黑社會操控的「大耳窿」高利債集團，有效打擊黑社會收入來源。案件仍在調查中，警方將繼續追緝其他涉案人士。據悉，有關集團已營運一年，警方估計有更多受害人，尚未報案。

新界南總區於今年首季，一共錄得85宗非法收債刑事案件。（馬耀文攝）

新界南總區於今年首季，一共錄得85宗非法收債刑事案件，當中超過9成為刑事毀壞案件，其餘為刑事恐嚇案件。案發地點有9成發生於住宅單位，餘下一成發生於店舖或者寫字樓。

警員放蛇進入不同住宅，測試保安員機警程度。（馬耀文攝）

警員放蛇進入不同住宅 測試保安員機警程度

「壁烽行動」期間，新界南總區刑事部亦統籌各警區人員，到區內屋苑進行「保安人員警覺運動」，便裝警區人員突擊進入不同住宅大廈，以測試大廈保安人員當值時的警覺性，睇下當有陌生人進入大廈時，保安員有否盡責作出查問及要求登記訪客資料才放行。測試結果顯示，絕大部份的保安非常機警，能主動截查可疑人士。

新界南防止罪案辦公室主任陳詠君總督察指，警方與區內各屋苑的物業管理及保安公司保持緊密聯繫，透過到訪屋苑及即時通訊群組，與保安員交流最新罪案情況及情報，提升在防罪、見疑即報的意識。

警方呼籲市民大眾，無論為訪客或送遞人員，應耐心配合保安員的出入管制指示，例如提供個人資料作登記，等候保安員向業主查詢核實。另一方面，保安員出履行職責時，亦應專業地向訪客解釋其權責，多突擊上樓巡查，留意有否可疑人徘徊走廊，以防止不法之徒上樓作案。

新界南總區刑事部署理警司劉煜華（左）及防止罪案辦公室總督察陳詠君（右）交代案件。（馬耀文攝）

3名被捕人為未成年 最年輕僅14歲初中生 收取$500元報酬淋油

而市民亦要審慎理財，避免因非法賭博、入不敷支的消費模式而導致財政負擔，即使要借貸，亦應衡量個人還款能力，向信譽良好並持有牌照的財務機構去借貸，當接獲不明借貸服務促銷來電，應主動核實對方身份，以免跌入無牌「大耳窿」集團的借貸陷阱。

另外，行動中有3名被捕人，為18歲或以下的年輕人，當中最年輕僅一名14歲的初中生。他們受不法分子招攬，為微薄金錢酬勞，而上門淋紅油非法收數。消息指，該14歲青年在社交平台被招攬，收取500元報酬犯案。警方提醒，暑假將至，青少年於尋找暑期工賺外快時，切勿因為「搵快錢」或受朋輩影響，參與非法活動。除了負上刑事責任外，更斷送美好前途。

另外，亦有不少儡傀戶口持有人出售自己銀行戶口予高利貸集團，而背上「洗黑錢」罪名。市民切記個人銀行戶口「唔租、唔借、唔賣」。有關非法收數相關罪行，例如「刑事毀壞」以及「洗黑錢」，一經定罪分別最高可判處10年及14年監禁，切勿以身試法。

另外，警方留意近日，有市民的社交媒體帳戶突然被陌生人加入不知明群組， 其後發放「搵快錢」工作的訊息，工作內容包括淋紅油、做跑腿交收違禁品或騙款。當中亦涉及「刷單求職騙局」，要求受害人先過數，賺佣金假裝購物提升產品銷量，最終得不償失。因此呼籲市民切勿因貪念，搵快錢而因小失大。