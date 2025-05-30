粉嶺「回收箱」變「行李箱」？地政：臨時街站放物資　非商業用途

網上日前（28日）瘋傳粉嶺百和路近一巴士站路邊，離奇出現一個「貼滿環保標籤」的藍色箱，有人途經時「發現個阿叔拖住行李，拿鎖匙開門放行李」，質疑該箱用途「方便水貨客」；亦有網民擔心該箱被用作交收違法物品，「運毒話咁易」，呼籲帖主報警，「懷疑有非法行為，可能係危害公眾生命嘅野（嘢）」；也有人質疑「阻街喎，應該通知食環清走阻街物品兼罰款」。同日，有網民指藍色箱已被移走。



《香港01》就事件向相關部門查詢。環保署表示，相中藍色箱並非由該署設置或批准設置。地政總署則證實，北區地政處早前批准在該處設置臨時街站的申請，容許申請人於5月15日至28日在指定地點舉辦環保教育活動。申請人表示該箱用作暫存活動物資，非作回收或商業用途；處方5月28日下午到場視察，確認相關土地已被騰空，已去信提醒相關申請人注意。



網民5月28日上載照片，指在粉嶺百和路發現一個「貼滿環保標籤」的藍色箱，並有男子以鎖匙打開箱門放行李。（fb北區之友/Ma John）

根據帖文上載的照片，藍色箱上貼有宣傳海報，標題為「減緩全球暖化」，並列出一些支持環保的方法。

地政總署回覆《香港01》查詢表示，北區地政處早前經「街站通」網上平台，接獲在粉嶺百和路設置臨時街站的申請，並批出不反對書，容許申請人於5月15日至28日，在指定地點舉辦環保教育活動。帖文中提及的藍色箱，申請人表示是用作暫存活動物資，而並非作回收或商業用途。處方人員於5月28日下午到現場視察，確認相關土地已被騰空。

《香港01》記者5月29日到粉嶺百和路觀察，原本放有藍色箱的位置已被清空。（黃學潤攝）

地政總署稱，一般而言，地政處在制訂「街站通」指定地點前，會諮詢相關部門意見，並定期檢視指定地點是否需要作更新。就此個案，處方於活動期間沒有接獲市民投訴。

處方已去信提醒相關申請人透過「街站通」網上平台申請設置街站，並不可用作設置環保回收箱或進行商業活動，而所有指定街站地點的開放時間為每日上午6時至凌晨零時，其活動物資不可在非開放時間放置在該地點。若發現違規情況，處方會撤銷不反對書並採取適當的執管行動。

《香港01》記者5月29日到粉嶺百和路觀察，原本放有藍色箱的位置已被清空，旁邊則有人擺放大堆雜物，疑似正在擺賣。（蔡正邦攝）

總署指出，在政府土地放置任何舊衣回收箱前，應經由民政事務總署於2006年起推行的「社區舊衣回收箱計劃」申請並先獲審批。地政總署已於今年1月8日更新「街站通」申請平台常見問題頁面，提醒申請人應經民政事務總署的「社區舊衣回收箱計劃」參與舊衣回收工作，以提供更清晰的資訊予「街站通」用戶。