伊院外爆食水管｜水務署： 醫院食堂供水曾受影響　晚上9時後維修

今日（30日）早上8時36分，油麻地衛理道近伊利沙伯醫院對開爆水管，湧出大量黃泥水，交通受阻。水務署今午近4時最新表示，署方經完成供水調度及確定水管維修工程細節後，計劃安排於今晚約9時後，展開相關維修工作，以減少日間對鄰近交通的影響。較早前封閉的行車線已重新開放。



事故中，除了醫院其中一間食堂在供水調度過程中曾受短暫影響，其他設施包括醫院大樓及宿舍均從未受影響。署方會繼續與醫院保持密切聯繫，以確保醫院供水不受影響。現場可見，食堂外設有臨時水箱，以備不時之需。



今早（30日）爆水管時，現場地磚爆開。（黃煦緻攝）

衛理道伊利沙伯醫院對開爆水管，路邊有積水。（黃偉民攝）

水務署較早前表示，涉事水管為一條直徑150毫米食水供水管，用作供應食水予衞理道一帶。經供水調度，衛理道一帶，包括伊利沙伯醫院供水不受影響。然而，為審慎起見，水務署亦已派出水車到醫院候命至今晚 ，並會繼續與院方密切溝通，確保醫院供水不受影響。

目前，有關位置實施了臨時交通安排，維持正常行車，附近一帶交通也大致順暢，公眾進出醫院不受影響。署方現正進行臨時工程，並安排在晚間進行水管維修工作，以盡量減少對交通及公眾影響。水務署就有關事故對市民構成不便表示抱歉。

水務署派員到場處理。（黃煦緻攝）

路邊有積水。（黃偉民攝）