皇后山邨食水現大量不明黑點　居民憂受污染不敢飲用

昨日（30日）粉嶺皇后山邨居民赫然發現食水水質異常，有大量不明的黑色點狀物質隨水流出，懷疑食水受污染，紛紛在Facebook群組上載圖片討論。不明黑點不僅影響居民日常用水，有部分居民的熱水爐更懷疑因黑點堵塞無法使用，生活大受困擾。有網民指致電水務署查詢時，得知當局昨早已知悉問題，卻未有發出通告，批評水務署任由居民飲用懷疑受污染的水。



大批居民發文，指邨內食水管流出大量不明黑點。（讀者提供）

Facebook專頁「粉嶺皇后山關注組」昨日起有大批居民發文，指邨內食水管流出大量不明黑點。居民形容黑點並非固體沙粒，而是「好似啲油屎咁」，可以「捽得開，黐立立」或「有啲似車路嘅瀝青」，甚至有居民發現有「黑色膠圍」隨水流出，非常奇怪。

開水數分鐘濾水器已佈滿黑點 熱水爐疑因堵塞無法使用

這些不明黑點對居民生活造成影響，有人反映邨內水壓明顯轉弱，而且將一盆水靜置一夜後，盆底便會出現大量黑色沉澱物。更甚者，部分住戶的濾水器濾芯，開水喉短短數分鐘內已完全佈滿黑點，令人對水質安全深感憂慮。最讓居民苦惱的是，有居民的煤氣熱水爐疑因此被堵塞，必須找煤氣公司維修，嚴重影響日常生活。

部分住戶的濾水器濾芯，開水喉短短數分鐘內已完全佈滿黑點。（粉嶺皇后山關注組截圖）

居民不滿水務署沒出通告知會

有網民在群組中披露，昨日已致電水務署職員查詢，得知水務署其實早於昨早10時已獲悉食水缸內有黑點，然而直至昨日晚上，水務署和管理處均未有向居民發出任何通告，任由居民繼續使用及飲用懷疑受污染的食水，對此相當不滿。

居民不滿水務署沒出通告知會。（粉嶺皇后山關注組截圖）

居民指，水務署昨晚有派員緊急維修，但維修工作似乎未見成效，問題至今未獲解決。今早有居民指水務署仍有了解黑點的來源，而房署已安排人員清洗水缸。《香港01》正向水務署及房屋署了解情況。

翻查資料，皇后山邨已非第一次出現水質問題，水務署於2022年9月至10月共接獲61宗皇后山邨有關食水水質的個案，當時亦有居民發現水中有黑點。當局隨即與房署跟進處理，在各座水缸抽取樣本化驗，但未發現重金屬及細菌超標，除部分水缸水樣本含微量肉眼難察覺的沉積物外，其他水樣本均清澈。水務署亦提供技術建議，並將持續監測水質，提醒屋苑管理者加強檢視及清洗，以保持水質清澈。