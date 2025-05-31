皇后山邨食水現黑點｜議員：懷疑屋邨喉管膠圈剝落　促房屋署徹查

粉嶺皇后山邨食水昨日（30日）驚現黑色點狀物質，引起居民驚慌，懷疑食水受污染。房屋署及水務署今日（31日）回覆《香港01》查詢，表示水務署已從皇后山邨各座水缸抽取樣本化驗，結果顯示水質安全，並已安排沖洗供應皇后山邨的政府喉管，經檢視後並無異樣；皇后山邨物業服務辦事處已按照水務署的建議，安排今明兩天（5月31日及6月1日）清洗全邨7座住宅大廈及皇后山商場的食水缸，並已張貼通告提醒居民。



立法會議員劉國勳今晚則在facebook發帖，稱懷疑不明黑點的源頭是屋邨範圍內部喉管膠圈剝落，經過大廈地下泵房時被扇葉打碎進入大廈水缸。他要求房屋署及屋邨管理公司盡快清洗全邨水缸外，應全面檢查全邨內部喉管，有否膠圈或物料剝落，徹底解決有關問題。



皇后山邨大批居民發文，指邨內食水管流出大量不明黑點。（讀者提供）

劉國勳稱，水務署的工程師今日聯同北區區議員胡景鵬及宋冰冰到皇后山邨視察，其間亦發現屋邨水缸內有黑點。據劉向水務署了解，該署接駁皇后山邨喉管有安裝濾網，可過濾大於0.1毫米雜質。惟從居民收集食水內的碎粒大小遠超0.1毫米。因此，他懷疑是屋邨範圍內部喉管膠圈剝落，經過大廈地下泵房時被扇葉打碎，令大廈水缸內出現黑點。

皇后山邨居民指邨內食水管流出大量不明黑點，令濾水器濾芯短時間內變黑。（劉國勳fb）

房屋署今日（31日）回覆《香港01》查詢表示，該邨物業服務辦事處昨收到住戶反映單位食水有雜質，隨即派員跟進，並聯絡水務署提供協助。該邨有7座住宅大廈，近日屋邨沒有進行食水喉管或相關工程。

房屋署指出，水務署已於昨日派員到場了解，並從皇后山邨各座水缸抽取樣本化驗，結果顯示水質安全；亦已安排沖洗供應皇后山邨的政府喉管，經檢視後並無異樣。皇后山邨物業服務辦事處已按照水務署的建議，安排今明兩天（5月31日及6月1日）清洗全邨7座住宅大廈及皇后山商場的食水缸，並已張貼通告提醒居民，辦事處會繼續和水務署保持緊密聯繫。

皇后山邨居民指食水出現不明黑點，房屋署表示，屋邨物業服務辦事處已按水務署建議，安掛於5月31日及6月1日清洗全邨住宅大廈及商場的食水缸。（劉國勳fb）

水務署回覆《香港01》查詢則指出，昨（30日）收到報告，指粉嶺皇后山邨的食水有雜質，隨即派員到場了解，並從該邨各座水缸抽取樣本化驗，結果顯示水樣本水質安全。但為審慎起見，水務署已立即安排沖洗供應該邨的政府喉管，經檢視後並無異樣。

已提醒管理公司清洗內部供水系統

該邨管理公司亦已立即安排沖洗其內部供水系統，包括水缸。水務署一直與該邨管理公司保持緊密聯繫，並提供技術建議，亦會持續監測水質。水務署亦已提醒管理公司加強檢視及清洗其內部供水系統，以保持水質清澈。

翻查資料，皇后山邨已非第一次出現水質問題，水務署於2022年9月至10月共接獲61宗皇后山邨有關食水水質的個案，當時亦有居民發現水中有黑點。劉國勳指當時房屋署全面清洗水缸後，問題暫時解決。就今次事件，他要求房屋署及屋邨管理公司盡快清洗全邨水缸外，應全面檢查全邨內部喉管是否有膠圈或物料剝落，徹底解決有關問題。他又稱，水務署承諾會提供協助及持續跟進，保障食安全同時，市民用得安心。

部分住戶的濾水器濾芯，開水喉短短數分鐘內已完全佈滿黑點。（粉嶺皇后山關注組截圖）

根據facebook專頁「粉嶺皇后山關注組」內皇后山邨居民帖文，食水內的不明黑點並非固體沙粒，而是「好似啲油屎咁」，可以「捽得開，黐立立」或「有啲似車路嘅瀝青」，甚至有居民發現有「黑色膠圍」隨水流出，非常奇怪。有人反映邨內水壓明顯轉弱，而且將一盆水靜置一夜後，盆底便會出現大量黑色沉澱物。更甚者，部分住戶的濾水器濾芯，開水喉短短數分鐘內已完全佈滿黑點，令人對水質安全深感憂慮。最讓居民苦惱的是，有居民的煤氣熱水爐疑因此被堵塞，必須找煤氣公司維修，嚴重影響日常生活。

居民不滿水務署沒出通告知會

較早時有網民在群組中披露，昨日已致電水務署職員查詢，得知水務署其實早於昨早10時已獲悉食水缸內有黑點，然而直至昨日晚上，水務署和管理處均未有向居民發出任何通告，任由居民繼續使用及飲用懷疑受污染的食水，對此相當不滿。

居民指，水務署昨晚有派員緊急維修，但維修工作似乎未見成效，問題至今未獲解決。今早有居民指水務署仍有了解黑點的來源，而房屋署已安排人員清洗水缸。

居民不滿水務署沒出通告知會。（粉嶺皇后山關注組截圖）

翻查資料，皇后山邨已非第一次出現水質問題，水務署於2022年9月至10月共接獲61宗皇后山邨有關食水水質的個案，當時亦有居民發現水中有黑點。當局隨即與房署跟進處理，在各座水缸抽取樣本化驗，但未發現重金屬及細菌超標，除部分水缸水樣本含微量肉眼難察覺的沉積物外，其他水樣本均清澈。水務署亦提供技術建議，並將持續監測水質，提醒屋苑管理者加強檢視及清洗，以保持水質清澈。