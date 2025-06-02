天眼直擊｜屯門私家車倒車撞低拐杖漢？　影片曝光惹「碰瓷」熱議

屯門發生「交通意外」。今日（6月2日）下午1時53分，一輛私家車在青山公路—藍地段、近順風圍村一路口倒車時，據報撞到一名男子。該名姓黃（64歲）男子腰、腳受傷，由救護車送往屯門醫院治理。姓陳（75歲）男司機在場助查，警方正調查意外原因。惟案發一刻「天眼」影片曝光後，惹來「碰瓷」熱議。



片中可見，一名持拐杖、但步履靈活的男子沿小路走出路口，當時私家車斜泊路邊。拐杖漢走至私家車左側後方時，該車正倒車出大路，拐杖漢大喝一聲「喂」後，即用拐杖敲打私家車左邊車尾。私家車停下數秒，再繼續倒車，從拐杖漢身旁近距離駛過，拐杖漢突慘叫一聲，緩緩倒地。附近一名持手拉車的女子跑上前，敲打車窗向司機稱：「喂，車到人喎，報警呀，車到隻腳！」同時，亦有一名男子上前了解，但未知兩人是否與拐杖漢認識。



一名持拐杖、但步履靈活的男子沿小路走出路口。（車cam L（香港群組） / Johnny Cheung 影片截圖）

大批網民閱畢「意外」經過後，大感震驚，質疑過程中涉事車並無撞及拐杖漢，認為影片可還司機清白，「影唔到就食哂，側邊無錄影功能」、「好彩有片」；有人又質疑事件涉及「碰瓷」，拐杖漢自編自演，甚至懷疑另外兩人為同黨，「企馬路，特登玩嘢！」、「搵咁多演員？」

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