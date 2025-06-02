嘉道理農場去年收2378動物夏季高峰　上周雛小白鷺低溫虛弱現穩定

大埔是鷺鳥其中一個棲息地，上周五（5月30日）中午時份有街坊在運頭角里地下撿到一隻小白鷺雛鳥，懷疑淋雨失溫「全身好凍」，交予嘉道理農場照顧。《香港01》向嘉道理農場查詢，獲覆該小白鷺僅2至3週大，入院時狀況不穩，雖然僅在頸部發現輕微瘀傷，但牠虛弱且出現低體溫跡象，經過一天的細心照料後情況有所改善，目前狀態穩定。



嘉道理農場在facebook專頁發文，指去年共接收2378隻原生雀鳥及哺乳類動物，而當中的1333隻，即逾半數是集中在5月至8月期間接收，乃因夏季是動物的繁殖季。孤雛因極端天氣等原因與家人失散，市民如發現年幼動物而牠們沒有受傷，可花時間遠距離觀察牠們的父母是否在附近；如父母有回來照顧，便無需送往拯救中心。



大埔街坊在運頭角里地下撿到一隻小白鷺雛鳥，懷疑淋雨失溫「全身好凍」，交予嘉道理農場照顧。（Emily Chung／大埔人大埔谷）

一名大埔街坊上周五（5月30日）在運頭角里見到一隻小白鷺雛鳥，「見佢都精神，有力企，但全身好凍應該淋雨失溫了」，等候半小時未見父母前來照顧，於是將雛鳥撿走，交往嘉道理農場。

《香港01》向嘉道理農場查詢雛鳥情況，獲覆該為一隻雛鳥階段的小白鷺（ E. garzetta ），估計約 2至3週大 。 牠入院時狀況不穩，雖然僅在頸部發現輕微瘀傷，但虛弱且出現低體溫跡象。拯救與復育團隊立即提供保溫措施及皮下輸液等支持性治療。經過一天的細心照料，該鳥的情況已有所改善，目前狀態穩定。

被問到接收到的鷺鳥有何安排，嘉道理農場指與本地常見的野生鳥類孤雛一樣，中心以人工飼養並訓練牠們，使其具備必要的生存技能，然後將牠們放回野外。

如市民拾獲幼鳥或成鳥，嘉道里農場建議對幼鳥市民應在遠處觀察，因為牠的父母可能仍在照顧牠。若確認該鳥已被遺棄或受傷，請輕輕地將牠放入墊有軟墊的箱子，保持箱內安靜和溫暖 ，並盡快送往嘉道理農場暨植物園（KFBG）。市民可自行送鳥至提供24小時動物收容服務的嘉道理農場，或聯繫愛護動物協會 (SPCA) 2711 1000 或漁農自然護理署 (AFCD) 1820 進行處理。

至於成鳥，成年水鳥可能具攻擊性且難以處理，一般公眾不易安全地應對。嘉道理農場建議聯絡愛協2711 1000 或漁農署1823尋求協助 ，讓相關機構代為收集並轉送動物至嘉道理農場暨植物園。 如果市民有信心安全處理該鳥，請特別留意牠的喙部，因為牠可能會戳向您的眼睛或面部，造成嚴重傷害，建議使用毛巾遮蓋牠的頭部以減少動作干擾。

嘉道理農場在facebook專頁發文，指去年共接收2378隻原生雀鳥及哺乳類動物，而當中的1333隻，即逾半數是集中在5月至8月期間接收。踏入夏季，亦為動物的繁殖季，是拯救中心接收動物的高峰。

嘉道理農場歸納數個動物慘成孤雛的原因

一、被「綁架」

幼鳥在學飛階段時，牠們活動能力會相對笨拙，依賴鳥爸媽在附近提供照顧。有時候，熱心市民會覺得幼鳥需要協助而把幼鳥送往拯救中心。

二、鳥媽媽棄養

很不幸，在大自然裡不是所有動物都可以健康存活，大自然中會存在比較弱的個體。有時候，鳥媽媽察覺到自己的孩子有缺陷或問題時，會選擇棄養並把牠推出巢外。

三、被動物攻擊

年幼的動物有時候活動能力有限，在地上很容易成為其他動物攻擊目標，例如流浪貓狗或其他雀鳥等。

四、巢被移除

修樹、洗冷氣等都是鳥巢被移除的常見原因，拯救中心經常收到身處鳥巢的雛鳥。然而，任何正在育雛的鳥巢均受法例保護，市民不可作出騷擾或擅自移動。

五、極端天氣

大雨、颱風過後，年幼動物羽毛或毛髮未長成，防水能力未及成年動物，雨後容易濕透失溫，變得虛弱又和父母失散。另外， 鳥巢有時候會被大風吹倒在地上而被市民發現。

市民如發現年幼動物而牠們沒有受傷，可花時間遠距離觀察牠們的父母是否在附近。如父母有回來照顧，便無需送往拯救中心。

避免在鳥類繁殖季修樹或洗冷氣，如必需進行，須確保不騷擾鳥巢。如不小心將鳥巢移除，可先嘗試將原本的鳥巢放回附近，親鳥有機會回來照顧。如上述做法不可行，請盡快將雀鳥送往拯救中心，千萬不要交給坊間非正式的機構或義工。