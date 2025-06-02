屯門三聖爆水管｜水箱就緒　議員形容同類事故浪接浪　促政府交代

屯門三聖街今早（2日）爆水管，附近一帶沖廁水已經暫停，三聖邨食水將於今晚11時暫停，水務署安排水箱及水車供居民備用。立法會議員（新界西北）周浩鼎晚上到場協助，對於近日接二連三爆水管，他指已去信立法會發展事務委員會，要求安排特別議程。



另一立法會議員（新界西北）田北辰亦在社交平台形容「一浪接一浪」，且「鹹水食水一齊爆」情況罕有，直言嚴重程度已經迫在眉睫。兩人均促政府派員交代。



水務署在爆水管現場搶修。（林振華攝）

立法會議員（新界西北）周浩鼎表示，雖然政府已預先通知，但仍要繼續通知居民今晚11時起三聖邨停食水，以防有行動不便的居民需要協助，亦確保海鮮檔可以「做埋今晚啲生意」。現場可見，水缸、水車已在戒備，關愛隊人員亦隨時候命。他指，已和水務署溝通，爭取於明日清晨之前恢復供水。

就近期區內多宗爆水管事故，包括早前屯門公路爆水管「20萬人停水」，周浩鼎稱，可見牽連甚廣，亦揭露水管老化問題嚴重，故已經去信立法會發展事務委員會，要求安排特別議程，促政府派員往立法會交代事件，並及早以科技找出高風險位置，解決問題。

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立法會議員（新界西北）田北辰亦在社交平台形容「真係一浪接一浪，屯門又爆水管」，並指今次三聖街一帶鹹淡水喉來自不同供水系統，「鹹水食水一齊爆」情況罕有，即使微漏「都可以搞到路面浸到好大鑊」，直言嚴重程度已經迫在眉睫，認為當局應該盡快上立法會解畫，交代對策。

三聖邨今晚（6月2日）11時起停水，立法會議員（新界西北）周浩鼎在場協助，確保海鮮檔可以「做埋今晚啲生意」。（林振華攝）

屯門三聖街今早（2日）爆水管。水務署在facebook專頁「滴惜仔」表示，涉事水管為一條直徑150毫米鹹水供水管、和一條直徑250毫米食水供水管，用作供應予屯門三聖街一帶用戶。

經完成供水調度及確定水管維修工程細節後，署方計劃安排於今晚約11時後，開展相關維修工作，減少對附近食肆的影響。現時，三聖街行車不受影響，相關範圍的沖廁水供應已暫停，而食水供應則維持正常至今晚11時。

水務署正安排水箱到現場，在停止供水前為受影響用戶提供臨時食水供應。水務署會盡快完成相關水管維修工程。就有關事故對市民構成不便，表示抱歉。

屯門三聖街今早（2日）爆水管，淹浸路面。（屯門區三聖關愛隊 facebook）

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屯門三聖街今早（2日）爆水管，淹浸路面。（屯門區三聖關愛隊 facebook）