屯門三聖爆水管｜趕停水前完晚市　酒家經理：停鹹水淡水都有影響

屯門三聖街今早（2日）爆水管，附近一帶沖廁水已經暫停，三聖邨一帶食水將於今晚11時起暫停，水務署安排水箱及水車供居民備用，立法會議員（新界西北）周浩鼎在埸協助，希望確保海鮮檔可以「做埋今晚啲生意」。



《香港01》記者晚上所見，三聖街一帶食肆及海鮮檔如常營業，其中一間海鮮酒家蔣姓經理受訪時表示，不論暫停供應鹹水或淡水，對酒家「多多少少都有影響」，特別擔心會影響衛生，希望當局明早可盡早恢復供水，讓酒家可準時開門營業。



三聖邨今晚（6月2日）11時起停水，立法會議員（新界西北）周浩鼎在場協助，確保海鮮檔可以「做埋今晚啲生意」。（林振華攝）

蔣經理稱，水務署人員曾於今早約10時到酒家，詢問是否同意今晚11時左右開始停供食水，形容「夜晚早啲停，朝早早啲開」，盡量避免影響食肆做生意，她回應無問題。

她又引述水務署人員表示，預計明早7、8時左右可以恢復供水。蔣指出，其酒家平日早上9時開始營業，若明早「8點零有水都差唔多囉」。

水務署在爆水管現場搶修。（林振華攝）

據蔣經理所指，三聖一帶過往多次因爆水管而無鹹水供應，但「淡水就真係少（暫停供應）」；今日雖然大部分時間有淡水，但鹹水在早上8、9時左右已停止供應。她認為無論是停供鹹水或淡水，「多多少少都有影響」、「淡水唔停，鹹水停，我哋都唔舒服架嘛，啲客都唔舒服，哎做咩無水呀乜乜乜呀，都係唔衛生，廁所無水」，故希望當局盡快完成搶修，盡早恢復供水。

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屯門三聖街今早（2日）爆水管。水務署在facebook專頁「滴惜仔」表示，涉事水管為一條直徑150毫米鹹水供水管、和一條直徑250毫米食水供水管，用作供應予屯門三聖街一帶用戶。

經完成供水調度及確定水管維修工程細節後，署方計劃安排於今晚約11時後，開展相關維修工作，減少對附近食肆的影響。現時，三聖街行車不受影響，相關範圍的沖廁水供應已暫停，而食水供應則維持正常至今晚11時。

水務署安排水箱到現場，在停止供水前為受影響用戶提供臨時食水供應。水務署會盡快完成相關水管維修工程。就有關事故對市民構成不便，表示抱歉。立法會議員（新界西北）周浩鼎及田北辰，均促政府交代近期多宗爆水管事故。

屯門三聖街今早（2日）爆水管，淹浸路面。（屯門區三聖關愛隊 facebook）

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屯門三聖街今早（2日）爆水管，淹浸路面。（屯門區三聖關愛隊 facebook）