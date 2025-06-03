嶼南道母牛捱的士撞慘死　胸腹劏開溢腸臟　牛組織痛心倡設快相機

昨日（2日）晚上8時許，大嶼山嶼南道水口段發生的士撞斃牛隻意外。該頭母牛傷勢嚴重，胸腹被劏開，有長約18吋的傷口，腸臟溢出；頭上兩隻牛角亦被撞斷，最終證實不治。而涉事藍色大嶼山的士，車頭嚴重損毀，車頭冚摺起，可見撞擊力巨大。



有到場協助的牛隻動保組織成員感到痛心，並指該牛經歷漫長痛苦始斷氣；今次亦是該位置一年內第2次有牛隻被撞死，是區內的「交通黑點」，懷疑事件涉及超速，建議政府在有關路段增設「影快相」偵速攝影機及紅綠燈，警方亦應多設路障打擊超速駕駛，加強執法力度。



牛隻捱撞後奄奄一息，浴血倒地，最終證實不治。（香港牛物種保育協會Facebook）

一年內2宗 母牛被撞後經歷漫長痛苦 鼓脹後始死亡

香港牛物種保育協會主席何來表示，昨日組織接獲市民求助時，牛隻尚有呼吸。惟由於地點偏僻，她在意外後45分鐘後始趕抵現場協助，當時牛隻已失去知覺，雙眼張開及瞳孔放大，組織僅捕捉到牠在失去vitual reflex（生命反射）前的最後微弱心跳。她指，牛隻傷勢嚴重，腹胸有一道長約18吋的傷口，右胸至腰部被劏開，露出內臟腸子；而頭上牛角硬體亦被撞斷，露出被撕裂的內角蕊並出血。

何來痛心稱，牛隻當時並非即時死亡，而是經歷漫長痛苦，其身體出現bloating（鼓脹症）情況。她解釋牛的身體結構有4個胃，牛隻在意外撞擊後，沒辦法正常排出胃氣，會使壓力積聚，嚴重膨脹，壓著牛隻的心臟，無法充血及供血，最終始失去心跳。由圖片可見，牛隻身體當時鼓起像一個球體般 ，胸腹流血。

遇害牛隻編號為「SH#162F」，為水口牛群中的一頭母牛，估計年齡為12至14歲之間。何來指，同一位置在一年內，已有兩隻牛被撞斃。去年11月17日晚上，亦有一輛大嶼山的士駛至上址時撞倒一頭水口黃牛，該牛隻傷勢嚴重，右耳及垂吊肌肉被劏開，右後腿骨折彎曲，最終由獸醫安排安樂死。

的士車頭嚴重變形撞擊力大 組織質疑警方甚少檢控 欠阻嚇力度

事發昨日（3日）晚上8時51分，警方接獲一名50歲的士女司機報案，指駛車沿嶼南道沿梅窩方向行駛，駛至水口段，突然有牛隻從左邊馬路衝出路面，的士收掣不及將其撞上。人員到場時，牛隻已奄奄一息，身體披血倒卧地上，其後證實不治，屍體由食環署職員檢走。警方到場調查後，證實司機通過酒精呼氣測試，暫未拘捕任何人。

何來指，涉事路段限時速50公里，剛完彎位進入直路。現場所見，涉事的士車頭嚴重損毀凹陷，車頭冚摺起；而牛隻普遍體形重達400磅，的士撞擊後，則停在對面行車線。因此估計撞擊力極大，懷疑有超速可能。而往往同類意外，警方甚少檢控司機「冇告過上庭、冇罰款、冇坐監」，形容現時是「零阻嚇力」，她希望當局能加強執法。

去年同一位置，亦發生的士撞斃牛隻事件。（香港牛物種保育協會Facebook）

12年前大嶼南發生8牛被撞斃滅門慘案 水口路段仍未增設「影快相」

據何來表示，涉事路段限速50公里，為「交通黑點」，經常有人超速「飛車」。早於2013年更發生「8牛」被撞斃事件，一名外籍女司機駕車至長沙泳灘對開時，撞倒同一家族8隻黃牛，其後不顧而去。警方事發後在塘福村尋回涉事四驅車，以「虐待動物」拘捕女司機。經過上述「滅門慘案」後，當時動保組織與政府多個部門開會，包括民政事務署、運輸署及警察交通部，以執法打擊交通違規情況。

據悉，相關部門一度在大嶼南，包括於貝澳道及東涌道增設「影快相」偵速攝影機；警方亦不時在上址，增設路障，以打擊超速駕駛及違例進入禁區，大嶼南路殺事件一度由一年數宗，大幅下降至一年約一宗，反映只要當局願意介入，情況是能夠管控。唯獨水口路段至今，仍沒有設置任何「影快相」機，亦未依循組織建議，在上址增設紅綠燈。因此她建議政府應嚴肅跟進事件，檢討道路安全。