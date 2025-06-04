七旬翁瞞家人棄兩貓　女大義滅親報警　外賣員送到寵物店救兩命

沙田隆亨邨一名79歲老翁以鼻敏感為由，將女兒兩隻分別2歲及3歲的貓入膠袋，再棄在下徑口村。貓主鄭小姐聞訊趕至卻未見愛貓，徹夜找尋不果，而老父態度強硬，遂報警處理。鄭小姐向《香港01》表示，兩貓被好心的外賣員送到大圍一間寵物店，由於寵物店已收工，所以今日（4日）才能接回愛貓，經檢查後確定健康無恙。至於被捕老翁，仍然在沙田警署扣查。



鄭小姐表示，昨日（3日）父親趁母親睡覺期間，聲稱將兩隻貓棄置在下徑口村一村屋。她收工後立即到村屋找尋，但未能找到，然後一邊到處找尋，一邊質問父親貓咪去向，但父親態度強硬，不願透露詳情，鄭小姐只好報警，並強調會追究到底。

警方將鄭翁帶到沙田警署落口供之際，鄭小姐凌晨3時左右收到電話，指一名外賣員將貓送到大圍一間寵物店，但寵物店已經收舖，暫未能確定是否就是愛貓「Double」和「村長」，她只好到店放下字條。寵物店今日與其聯絡，鄭小姐確定是愛貓，並將牠們帶到診所檢查，目前健康良好，強調不會棄養兩隻貓。

英短「Double」和「村長」被父親棄在村屋，貓主鄭小姐徹夜找尋，目前已接回兩貓，強調不會棄養。

據了解，鄭翁表示自己有鼻敏感，故於下午時分，將兩隻貓放入膠袋，並掛在下徑口村23號一條欄杆上。鄭女聞言立即外出尋找，惟到達下徑口村時，兩貓已不知去向，於是報警求助。消息指，鄭女於2022年購買兩隻英國短毛貓，她與其父親居住在上址超過20年，惟二人關係惡劣。

案件現交由沙田警區刑事調查隊第四隊跟進。