57歲男冒警冒官賣iPhone、演唱會飛後失聯　騙逾31萬　涉5罪被捕

一名57歲男子於2024年及2025年間，在深水埗假扮食環署職員出售名貴手錶、尖沙咀假扮警察出售iPhone 16 Pro，以及佐敦假扮政府官員出售周杰倫演唱會門票，涉案金額逾31萬元，被警方以「冒充警務人員」、「假冒公職人員」、「以欺騙手段取得財產」、「管有偽鈔」及「管有虛假文書」罪拘捕。



警方檢獲證物。（鄭宇霞攝）

油尖警區刑事調查（一）總督察陳熾華陳述案情，指警方於今年5月接獲2人報案，指一名中國籍男子在油麻地及尖沙咀一帶主動向商舖職員或負責人搭訕，自稱是政府官員或警察，從而博取受害人的信任，繼而訛稱自己能夠以優惠價格幫忙購買手提電話或非常熱門的演唱會門票。受害人誤信男子並將現金交予對方，男子收取現金後銷聲匿跡，2名受害人均沒有得到應有的商品，損失金額共超過1.1萬元。

油尖警區接報後展開深入調查，透過翻查大量閉路電視片段，包括警方在「銳眼」計劃下安裝的閉路電視，成功鎖定一名57歲中國籍，報稱無業的男子，調查亦發現該名男子牽涉去年4月一宗於深水埗警區發生的相同手法騙案，騙取金額高達30萬元。

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油尖警區刑事調查隊第五隊高級督察陸智灝補充指，今年5月1日，油麻地區一間飲品店的店員，在工作期間被一名男子上前搭訕，他自稱為政府官員，並假裝打電話給下屬訂購演唱會門票，店員誤信騙徒，於是請求他幫忙訂購門票，其後男子收取3700元後無影無蹤。

陸續指，今年5月28日，尖沙咀區一間鐘錶店的店主被一名男子搭訕，男子自稱警察，並出示了一張身穿警察制服男子的照片，詢問店主是否認識他，店主誤信他是一名警察，男子取得其信任後自稱有渠道以平價購買智能電話，於是店主向其交付7500元後，男子亦消失無蹤。

而去年4月10日，深水埗區一名餐廳負責人，同樣被一名男子在工作期間搭訕，男子自稱食環署職員，有渠道以平價購買名貴手錶，負責人交付30萬元後，對方蹤影全無。

經過警方連日追查，人員周二（3日）突擊搜查紅磡區一間酒店房間，於房間內搜出騙徒犯案時穿著的衣服、5本假外國護照、5疊面值$500歐元的道具偽鈔、一批相信是假的金鏈、金條及名錶、一頂懲教署帽，以及三台手提電話。警方以涉嫌「冒警」、「假冒公職人員」、「以欺騙手段取得財產」、「管有偽鈔」及「管有虛假文書」拘捕該名男子。他現正被扣留調查，稍後將被暫控以上罪名，案件將於明日（6日）於九龍城裁判法院提堂。

陳熾華指出，警方正繼續調查案件，相信騙徒單獨犯案，而現場所檢獲證物的真偽同來源，管有證物的目的，是否有涉及其他罪行或案件，均是調查方向之一。警方譴責騙徒假扮政府人員及警察，利用受害人對公職人員身份的信任行騙。

陳亦提醒，騙徒會假裝自己是政府官員或知名人士，或者假扮受害人認識的人，以不同身份博取受害人的信任，再以各樣理由向受害人索取金錢。若有陌生人主動搭訕，並且平白無故表示有「著數」就要當心，切勿輕信以免因小失大。市民如有懷疑，可致電警方防騙易熱線18222查詢。