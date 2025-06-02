尖沙咀男子冒警賣兩部iPhone 16 Pro　鐘錶店負責人失$7500報警

一名男子假扮警察到尖沙咀一鐘錶店向負責人以優惠價出售iPhone 16 Pro，聲稱將於同日晚上親自將電話交予負責人，惟該名男子最終沒有現身並無法聯絡，負責人於是報警求助。



尖沙咀警署。（資料圖片／曹德熙攝）

5月28日下午1時半，一名約1.75米高、肥身材及戴眼鏡的50餘歲中國籍男子到九龍公園徑一鐘錶店，與47歲姓馬負責人攀談。男子自稱是一名警察，並附上一張他身穿白襯衫的照片，其衣服與警服非常相似。馬男於是放鬆警惕，認為他是家人的警察朋友，對其身分深信不疑。該名男子聲稱能以折扣價向馬男出售iPhone 16 Pro，馬男其後以現金7500元購買兩台電話。

男子聲稱他將於當日晚上7時許親自將兩台iPhone送到受害人手中，惟其後失聯。馬男察覺受騙，於是報警。案件交由油尖警區刑事調查隊第二隊跟進。