警舉辦科技罪案警政顧問小組會議　討論低空經濟驅動警政革新

警務處近日舉行第二屆「科技罪案警政顧問小組」第二次會議，警務處副處長（行動）葉雲龍作為會議主席，就「低空經濟與警政創新」與專家探討低空經濟相關政策、技術應用與風險評估等。會議中，成員討論局部試點及跨境場景應用形式，例如邊境巡邏、緊急醫療運輸、偏遠地區配送行動等，期望未來制度與場景應用雙軌並行。同時，成員期望逐步構建符合香港空域特色的無人駕駛飛行器系統交通管理。為促進公私營合作模式、有效應對新興科技所帶來的風險與機遇，成員提出要培育專業人才，建立核心團隊，促進公私營合作，建立標準化框架。



警務處近日舉行第二屆「科技罪案警政顧問小組」第二次會議，就「低空經濟與警政創新」與專家探討低空經濟相關政策、技術應用與風險評估等。（警方提供圖片）

會議中提到，低空經濟是智慧城市發展的重要一環，已成為跨領域的產業未來趨勢。成員指，香港已具備國際安全水平的嚴格空域法規及管控制度，對低空經濟發展的空管制度、基礎設施及區域協作具參考作用。小組成員討論局部試點及跨境場景應用形式，例如邊境巡邏、緊急醫療運輸、偏遠地區配送行動等，期望制度與場景應用雙軌並行。

地理信息系統專家鄧淑明博士提到，無人機技術正迅速重塑全球警務模式，指美國、英國、瑞典、法國、澳洲及新加坡等地警方已廣泛將無人機應用於執法、巡邏及緊急應變領域，推動智慧執法。

地理信息系統專家鄧淑明博士提到，無人機技術正迅速重塑全球警務模式，推動智慧執法。（警方提供圖片）

香港多個部門正積極拓展無人機應用場景，包括警務處HKSOS救援行動及巡邏任務、消防處抗火救災行動、漁護署打擊非法捕魚活動、民安隊執行營地巡查、環保署運送檢測設備、將軍澳醫院測試醫療物資運輸、醫療輔助隊單車徑救援巡邏，加上香港大學的航線管理系統研發及中電的高壓電設施巡檢。小組成員應為這種跨領域協作不僅突顯無人機技術整合潛力，更為智慧城市與未來警政發展奠定基礎。

數碼港管理有限公司行政總裁鄭松岩博士瘁在會中提到，作為低空經濟「沙盒」的試點項目場地，數碼港現時已啟動五個項目，涵蓋跨海運送物資、環境及建築物外牆檢測、大型活動線上直播、無人機表演等，為部門與企業提供技術驗證平台。

數碼港管理有限公司行政總裁鄭松岩博士在會中提到，作為低空經濟「沙盒」的試點項目場地，數碼港現時已啟動五個項目。（警方提供圖片）

小組成員認為相關風險需從技術、外部環境及操作制度三方面管理，並討論無人機實名登記與追蹤制度、統一檢測標準、演算法審核機制及分級再認證制度，以加強風險控制與制度支撐，達致嚴格安全水平。

網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪(左二)與各小組成員就低空經濟議題交換意見。（警方提供圖片）

席間，小組主席及警務處助理處長 (資訊系統部) 關翠貞介紹HKSOS平台及相關的Signal Radar專利技術（在沒有流動通訊網絡的情況下偵測HKSOS訊號），以及飛行數據分析模組，均已於特定任務場景進行實地部署，展現低空技術應用與前線在地人員執勤無縫配合。

為針對無人機異常處置、檢驗機制、數據保安與干預權限等關鍵環節，小組成員期望逐步構建符合香港空域特色的無人駕駛飛行器系統交通管理，建議警隊可基於現有平台架構，自主或參與開發該空管系統，從而強化警務行動韌性，並提升空域管控、法規與安全效能。

警隊管理層與「顧問小組」探討低空經濟技術發展，了解其在現代科技領域的最新應用與發展趨勢。（警方提供圖片）

為長遠有效應對新興科技所帶來的風險與機遇，小組提倡警隊及政府必須培育「懂技術、通實務」的專業人才，指制度革新不應過度依賴外部技術支援，反而應建構內部「懂場景、能落地」的核心團隊，方能強化科技決策的自主性與應變效能。

基於核心技術建立，可促進公私營合作模式，建立標準化框架包括：合規制度、檢測、驗證等等長遠發展，期望未來面對低空經濟、第三代互聯網與生成式人工知能等新興領域，應建立「實證先行、協作共治」的系統性推進模式。