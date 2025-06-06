網店扮免稅貨3折賣名牌香水護膚品　海關拘兩女住宅倉檢$30萬假貨

海關早前接獲舉報，指有人在網上售賣冒牌香水及護膚品。海關喬裝顧客進行網上試買後，突擊搜查兩個位於美孚及觀塘的住宅單位倉庫，拘捕兩名網店女負責人，檢獲700件懷疑冒牌香水及化妝品，市值約30萬元。



有關冒牌貨包裝抄襲正貨品外觀設計及註冊商標，賣家以「平行進口」、「免稅貨」「專櫃貨」等噱頭作招徠，售價僅為正貨3成；又自設網站扮具規模。據海關展示證物，當中不乏Chanel、Loewe、LV、YSL等名牌，彷真度高。由於產品安全成疑，海關會將樣本送往政府化驗所作測試。



海關破獲兩宗網上平台售賣冒牌香水及護膚品，檢獲700件懷疑冒牌香水及化妝品，市值約30萬元。（翁鈺輝攝）

海關早前接獲市民及商標持有人的代表舉報，指有網上平台用戶售賣冒牌香水及護膚品。海關隨即展開調查，並利用大數據系統進行風險評估分析，並喬裝顧客進行網上試買。經深入調查及商標持有人協助下，海關於分別於5月28日及6月5日採取執法行動，先後突擊搜查兩個分別位於美孚及觀塘的私人住宅單位，檢獲700件懷疑冒牌香水及化妝品，市值約30萬元。

行動中，海關共拘捕兩名女網店負責人，年齡分別為43及31歲，她們獲准保釋候查。案件仍在調查中，海關不排除有更多人被捕。

海關共拘捕兩名女網店負責人，年齡分別為43及31歲。（海關提供）

冒牌貨抄襲正貨外觀設計 聲稱「平行進口」僅正貨3成

海關版權及商標調查科調查主任廖聞晉表示，行動中檢獲的懷疑冒牌香水及護膚品，涉及多個品牌，當中抄襲了正貨品牌的外觀設計及註冊商標。案中，兩名賣家均以住宅單位作為冒牌貨的儲存倉庫，一方面可以減低運營成本，另一方面賣家將冒牌貨隱藏於民居之中，增加人員執法難度。其中一名賣家為了逃避海關人員的偵查，每次只會少量入貨，以減低被查截的損失。據悉，有關貨物彷真度頗高。

另外，案中的賣家以「平行進口」、「免稅貨」、「專櫃貨」作招來，減低消費者戒心。貨物的定價亦有大幅度的折讓，以低價吸引消費者購買。以案中的冒牌香水及護膚品為例，定價為300元左右，為正貨售價的大約3成。而其中一名賣家更設立自家的網站，讓顧客自行下單，以營造具規模的形象，藉此贏取顧客的信任。

其中一名賣家更設立自家的網站，讓顧客自行下單，以營造具規模的形象。（翁鈺輝攝）

賣家聲稱貨物為「平行進口」、「免稅貨」、「專櫃貨」作招來，以減低消費者的戒心。（翁鈺輝攝）

海關將樣本送往政府化驗所測試 確認安全性

海關提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪，避免在可疑網店進行交易。由於案中檢獲的冒牌香水及護膚品，會直接應用於人體皮膚上，沒有品質保證下，使用時安全性成疑。海關稍後將樣本送往政府化驗所，作進一步測試，以確定其安全性。

海關建議消費者，如對產品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。海關會繼續在市場及網上進行巡查，利用大數據系統進行風險評估，繼續打擊售賣各類冒牌物品的活動。

海關版權及商標調查科調查主任廖聞晉交代案件。（翁鈺輝攝）

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑冒牌活動。