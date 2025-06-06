警新界南放蛇打擊白牌車　截獲兩Uber司機　扣Tesla及日產七人車

的士業界近期多次請願，要求政府禁止網約車平台的「白牌車」營運。警方近日多次「放蛇」打擊白牌車。繼本周一（2日）尖沙咀行動，警方今日（6日）再次「放蛇」，在荃灣及葵青區截獲兩名透過網約車平台非法載客取酬的白牌車司機。據知，兩名均為Uber司機。



新界南總區交通部執行及管制組特遣隊高級督察廖偉倫。（鄭宇霞攝）

新界南總區交通部執行及管制組特遣隊高級督察廖偉倫表示，警方今日派員喬裝乘客，分別在荃灣及葵青區一帶登上兩輛私家車，截獲兩名分別為38歲及60歲男司機，涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」。涉案為Tesla私家車及日產七人車，同被扣查作進一步檢驗。

據了解，人員「放蛇」分別由荃灣區一醫院出發至葵芳邨，以及由深井出發至青衣一學校，車費分別約60元及90元。兩名被截獲的男子，一人報稱無業，一人報稱司機，於Uber平台招客。

根據《道路交通條例》，載客取酬的車輛必須領有有效的出租汽車許可證，否則即屬違法。違例者首次定罪可處罰款1萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰2.5萬元及監禁12個月。

警方呼籲市民出行時使用合法公共交通工具，若車輛被用作非法載客取酬，車輛的第三者保險有可能失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人，均可能失去應有的保障。