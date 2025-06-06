海關機場連破兩行李販毒案　拘兩18歲男旅客　檢$1600萬K仔可卡因

海關昨日（5日）在機場連破兩宗行李販毒案，檢獲約22公斤懷疑氯胺酮（K仔）及約8公斤懷疑可卡因，估計市值共約1,600萬元。行動中，兩名男旅客（均18歲）被捕，兩宗案件將於明日（7日）在西九龍裁判法院提堂。



行動中，海關檢獲共值約1600萬元K仔及可卡因，拘捕兩名18歲男旅客。（海關提供）

首宗案件的男旅客，昨日從德國法蘭克福、經卡塔爾多哈飛抵本港。關員清關時，在其寄艙行李箱內檢獲約22公斤K仔，亦在其身上檢獲一盒含有約6克懷疑尼古丁的產品。他已被控以一項販運危險藥物及一項管有第1部毒藥的罪名。

第二宗案件的男旅客，昨日從西班牙馬德里、經卡塔爾多哈飛抵本港，其寄艙行李被揭發藏共重約8公斤懷疑可卡因，其身上亦搜獲一批懷疑另類吸煙產品。他已被控以一項販運危險藥物及一項進口另類吸煙產品的罪名。

行動中，海關檢獲共值約1600萬元K仔及可卡因，拘捕兩名18歲男旅客。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

行動中，海關檢獲共值約1600萬元K仔及可卡因，拘捕兩名18歲男旅客。（海關提供）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁2年。

根據《進出口條例》，進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。