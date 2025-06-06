港深西部公路車禍｜墮橋警高呼大鑊　故障城巴車長：佢唔跳一定死

港深西部公路今午（6日）發生嚴重車禍，有警車協助處理故障城巴時，遭另一輛城巴直撞，一名31歲交通男警閃避時「跳橋」，飛墮15米下泥地，嚴重受傷送院；另外，車長連巴士乘客多人受傷。肇事城巴車長涉嫌「危駕導致他人嚴重受傷 」被捕。



《香港01》尋獲故障的B3城巴車長了解，他憶述車禍一刻仍猶有餘悸，原本他與警員正擔心有車駛至收掣不及，詎料不消一刻即發生意外，並指警員眼見另一輛城巴從後駛至，即高呼「大鑊喇大鑊喇」，最終跳橋求生。該車長稱：「佢唔跳就基本上一定撞死！」



一輛路線B3X路線城巴收掣不及撞向警車，警車車尾凹陷。(王譯揚攝)

故障城巴車長憶述，事發前警員與他在故障車上溝通，警車則停在後方。警員其後拿取他的身份證及駕駛執照登記，並經落客位車門落車，步行回警車方向，當時兩人均擔心會發生意外，「啱啱呢度係轉位（支路），我同佢都擔心呢個位有車嚟緊。」

詎料意外緊接發生，「阿SIR望去後面，跟住就話大鑊大鑊喇，跟住就衝咗出去！」該車長表示，隨即驚聞「嘭」一聲巨響，他未有目睹警員「跳橋」經過，「我剩係知佢應該跳咗落去，避架車，邊個位就睇唔到，佢唔跳就基本上一定撞死」。

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一輛路線B3X路線城巴收掣不及撞向警車，車頭大銀幕爆裂。(王譯揚攝)

案發於今日（6日）下午約5時24分，港深西部公路近廈村路、新圍污水處理廠對開4車車相撞，涉及兩輛巴士、一輛警車及一輛的士。據了解，意外中一名警員嚴重受傷，初步清醒，由救護車急送屯門醫院搶救；另車長連巴士乘客，合共10人受傷。

現場消息稱，一輛城巴因故障壞車，有警車接報趕抵協助，惟警員落車處理期間，突有另一輛城巴駛至，收掣不及追撞警車，其間亦波及另一輛的士。一名警員閃避期間「跳橋」保命，飛墜15米橋下的泥地，頭、口浴血、骨折重創，傷勢嚴重，幸送院時意識清醒，仍能對答。

據了解，一名巴士車長涉嫌「危駕導致他人嚴重受傷 」被捕。警務處處長周一鳴正趕往醫院探望重傷警員。消息稱，重傷男警31歲，2014年加入警隊，加入新界北交通管制組兩年。

重傷警員被送往屯門醫院。（王譯揚攝）

城巴回覆查詢時表示，下午約5時20分，一輛城巴於港深西部公路與一輛在公路處理事故的警務人員車輛發生碰撞。城巴高度重視及關注事件，目前正積極配合警方調查工作，並將盡快公佈事故詳情。