港深西部公路車禍｜車Cam直擊城巴衝向路肩　交警無路走翻欄跳橋

港深西部公路周五傍晚（6日）發生嚴重車禍，有警車處理一輛故障並停在慢線的B3城巴時，遭另一輛B3X追撞，再波及的士，造成10人受傷；其中一名31歲駐守新界北交通管制組的男警閃避B3X城巴時「跳橋」重創，被送往屯門醫院搶救，警務處處長同日晚上到醫院探望，並在翌日出席活動時指受傷警員留醫深切治療部，情況轉趨穩定。《香港01》取得事發時的車CAM影片，可見當時交通警剛離開故障城巴，疑同一時間聽到後方傳來撞車巨響，急忙走往路肩暫避，詎料B3X撞車後未有停下，直衝向路肩，交警無路可逃，最終翻過欄杆逃生。



事發時交通警剛好走向路肩，疑欲到安全位置觀察後方情況，詎料城巴竟向他直衝。(影片頻道「沿圖有理」提供)

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影片頻道「沿圖有理」向《香港01》提供拍攝了事發經過的車CAM影片，可見故障城巴當時停在左二線，警車停在後方約10米處，警車後放置了至少2個雪糕筒。其後，涉事B3X城巴沿同一行車線，從後方駛至，先掃跌雪糕筒，再直撞警車車尾。

其時，兩名交通警員剛從故障城巴落客位下車，疑聽到巨響，兩人即分頭逃走暫避，一人跑向路肩方向，另一警即往前方逃走。詎料B3X未有停下，竟直衝往路肩，迎面往交通警衝去，千鈞一發之間，交通警曾稍停一步，疑發現無路可逃，最終選擇跑前翻過欄杆跳橋保命。

而被撞的警車則彈向右邊，撞向途經的的士。

一輛路線B3X城巴收掣不及撞向警車，警車車尾凹陷。(王譯揚攝)

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新界北總區交通部高級警司黃耀森周五（6日）晚上交代車禍經過時稱，案發地點位於港深西部公路往深圳灣口岸發生，牽涉兩輛雙層巴士、一輛警車、一輛的士。意外中，6男4女（4至64歲）受傷，包括一名交通警；另有一名車長、7名乘客及的士司機受輕傷，一人手部輕微骨折。一名巴士車長涉嫌「危險駕駛引致他人嚴重受傷」被捕扣查。

事發時，一輛雙層巴士因機件故障停於公路慢線。警員到場處理期間，將警車停於巴士後方，並控制交通環境。適時，一輛巴士從後駛至，撞到警車後，將警車推向右邊快線，撞向一輛行駛中之的士。巴士沿左肩前衝，警員走避時墮10米高橋下，嚴重受傷。

黃耀森指，涉事警員有跟足程序，包括將警車停在巴士後面、亮起藍燈及閃燈、放置適量雪糕筒。警方現正從多方面調查意外原因，包括當時路面情況、涉事車輛機件性能、司機身體狀況及駕駛態度。

警員在橋邊調查。（香港01直播截圖）

《香港01》在車禍後尋獲故障的B3城巴車長了解，他憶述，事發前警員與他在故障車上溝通，警車則停在後方。警員其後拿取他的身份證及駕駛執照登記，並經落客位車門落車，步行回警車方向，當時兩人均擔心會發生意外，「啱啱呢度係轉位（支路），我同佢都擔心呢個位有車嚟緊。」

詎料意外緊接發生，「阿SIR望去後面，跟住就話大鑊大鑊喇，跟住就衝咗出去！」該車長表示，隨即驚聞「嘭」一聲巨響，他未有目睹警員「跳橋」經過，「我剩係知佢應該跳咗落去，避架車，邊個位就睇唔到，佢唔跳就基本上一定撞死」。

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一輛路線B3X路線城巴收掣不及撞向警車，車頭大銀幕爆裂。(王譯揚攝)

重傷警員被送往屯門醫院，警方醫院調查。（王譯揚攝）

警務處處長周一鳴到屯門醫院探望受傷警員。(陳浩然攝)