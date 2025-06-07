港深西部公路車禍｜警留醫ICU　周一鳴：漸趨穩定　沒看仇警言論

港深西部公路周五傍晚（6日）發生嚴重車禍，有警車處理一輛故障並停在慢線的B3城巴時，遭另一輛B3X追撞，再波及的士，造成10人受傷；一名31歲駐守新界北交通管制組的男警閃避B3X城巴時「跳橋」重創，被送往屯門醫院搶救。警務處處長周一鳴今日（7日）出席活動後稱，受傷警員昨晚已做完手術，目前留醫深切治療部，傷勢漸趨穩定。對於車禍後網上有仇警言論，周一鳴稱沒有看過：「希望所有人都用返佢自己人性化啲嘅方法去處理」。



周一鳴今日出席青協「重新出發」青年嘉許計劃後接受傳媒訪問。他說受傷警員昨晚已做完手術：「現在喺深切治療部仍然留醫，正密切留意佢情況，暫時情況係趨穩定，會緊密地聯絡住。」他感謝屯門醫院的醫護人員：「上上下下都非常之好有心，去令佢嘅手術成功。」他預計今日黃昏時分會前往探病。

周一鳴指沒有看過網上的仇警言論。

對於車禍後網上有仇警言論，有記者問到會否違法？周一鳴回應說：「我本身都冇睇到，我自己都冇時間睇上面啲言論，希望所有人都用返佢自己人性化啲嘅方法去處理。」

周一鳴出席青協活動。

一輛路線B3X城巴收掣不及撞向警車，警車車尾凹陷。(王譯揚攝)

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新界北總區交通部高級警司黃耀森周五（6日）晚上交代車禍經過時稱，案發地點位於港深西部公路往深圳灣口岸發生，牽涉兩輛雙層巴士、一輛警車、一輛的士。意外中，6男4女（4至64歲）受傷，包括一名交通警；另有一名車長、7名乘客及的士司機受輕傷，一人手部輕微骨折。一名巴士車長涉嫌「危險駕駛引致他人嚴重受傷」被捕扣查。

事發時，一輛雙層巴士因機件故障停於公路慢線。警員到場處理期間，將警車停於巴士後方，並控制交通環境。適時，一輛巴士從後駛至，撞到警車後，將警車推向右邊快線，撞向一輛行駛中之的士。巴士沿左肩前衝，警員走避時墮10米高橋下，嚴重受傷。

黃耀森指，涉事警員有跟足程序，包括將警車停在巴士後面、亮起藍燈及閃燈、放置適量雪糕筒。警方現正從多方面調查意外原因，包括當時路面情況、涉事車輛機件性能、司機身體狀況及駕駛態度。

警員在橋邊調查。（香港01直播截圖）

重傷警員被送往屯門醫院，警方醫院調查。（王譯揚攝）

警務處處長周一鳴到屯門醫院探望受傷警員。(陳浩然攝)