長康邨79歲婦遭搶2金鏈嚇破膽　街坊追賊百米不果　警緝約30歲男

青衣今日（7日）發生搶劫案。下午3時25分，一名79歲、有腳患的老婦報案，指在梯間位置，被一名陌生男子搶去手上兩條金鏈，賊人得手後逃走。婆婆當時大叫「搶嘢！」，附近熱心藥房負責人聞聲，追截逾百米不果。事後，婆婆接受訪問，表示心有餘悸，痛失丈夫所贈送的生日禮物。



藥房職員透露，早於5月25日，同樣位置亦發生搶劫案，比對衣著及身體特徵後，懷疑為同一個疑犯。警方到場調查，向藥房及附近商舖索取閉路電視，正追緝一名男子，案件交由葵青警區刑事調查隊第二隊跟進。



搶劫案發生在長康邨第二商場梯間位置。（梁偉權攝）

記者重回現場，找到受害人講述事發經過。林婆婆指，她當時行經長康邨第二商場梯間位置時，她握着扶手，拾級而上，未料身後一名陌生男子，竟徒手搶去她左手上兩條金鏈。她表示，當時已立即大嗌「搶嘢啊搶嘢！」，惟她腳部曾施手術，無法追賊。附近藥房負責人聞聲後「嗱嗱聲追上去」。

林婆婆續指，居住在區內40年相安無事，除了在2006年家中曾遭爆竊外，在街頭被搶劫屬第一次。而被搶去的金手鏈為丈夫多年前送贈她的生日禮物，具有記念價值，她留有金鏈單據，當年價格較低，但估計現時已升值至3萬元。她憶述被搶經過時仍然心有餘悸，撫着心口喃喃道﹕「嚇到我⋯⋯」，又指經過此事後，不敢再佩戴金飾出門，並耍手擰頭指「唔敢啊，我啱啱帶住隻錶都除咗。」

林婆婆痛失丈夫所送贈金鏈，憶述被搶經過時心有餘悸。（梁偉權攝）

目擊事發經過的藥房老闆表示，當時聞聲追出，跑逾百米到對面天橋位置，一個分叉路口，「就唔知佢去咗邊，我追錯咗反方向。」另一職員則形容，賊人「跑得好快」，年約30多歲，高瘦身材，估計身上沒有利器。

藥房職員又補充，早於5月25日，同一位置曾發生一宗搶劫案，藥房門口前的閉路電視又恰巧攝錄到賊人身影，警方已向店舖索取片段蒐證。他們指，比對兩條閉路電視，發現兩案賊人的跑姿或衣著都頗為相似，估計為同一名疑犯。職員估計，賊人看準區內行動不便老人較多，因此認為容易落手犯案。

警員到場調查蒐証。（梁偉權攝）

警方表示，警方接獲一名79歲姓林女子報案，指於青衣青康路12號一街市，懷疑被一名男子劫去兩條手鏈，價值8,200元。賊人其後逃去。警員接報到場，經初步調查，案件列行劫，交由葵青警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。事件中沒有人受傷。

警方現正追緝一名年約30歲本地男子，案發時身穿灰色上衣、黑色褲、白色鞋、戴黑色帽及白色口罩。