海關拘比利時抵港18歲男　檢$530萬K仔及私煙　下周一提堂

香港海關昨日（6日）在香港國際機場，偵破一宗行李藏毒的販毒案件，截獲一名從比利時布魯塞爾經阿拉伯聯合酋長國杜拜飛抵本港，年僅18歲男子，在其寄艙行李箱內檢獲約13公斤、估計市值約530萬元懷疑氯胺酮（俗稱K仔），以及其隨身袋中檢獲69支未完稅香煙。



被捕男子已被控以一項販運危險藥物和一項管有應課稅品罪，案件下周一（9日）在西九龍裁判法院提堂。



海關在其寄艙行李箱內檢獲約13公斤、估計市值約530萬元懷疑氯胺酮。（俗稱K仔（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。根據《應課稅品條例》，任何人士非法入口、管有、售賣或購買應課稅品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。