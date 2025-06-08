警東九龍截2車拘5人　檢逾$3萬毒品包括太空油　警另拘3人涉醉駕

警方表示，東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊昨日（7日）至今日（8日）凌晨在區內展開打擊「酒後駕駛」、「販運危險藥物」及 「藏毒」行動。行動中，警員共拘捕5男3女。另外，警員向3名司機發出口頭警告。



警員在黃大仙小巴總站截停可疑私家車，在該輛私家車內搜出20枝懷疑依托咪酯（俗稱「太空油毒品」）煙槍、100粒懷疑依托咪酯煙彈等，毒品市值共約1.6萬元。（警方提供）

警員在黃大仙小巴總站截停可疑私家車，在該輛私家車內搜出20枝懷疑依托咪酯（俗稱「太空油毒品」）煙槍、100粒懷疑依托咪酯煙彈等，毒品市值共約1.6萬元。（警方提供）

昨日凌晨1時許，警員沿太子道東巡邏期間，發現一輛私家車形跡可疑，遂在彩虹道將其截停搜查。警員在該輛私家車車廂內搜出共重約8克懷疑氯胺酮及約8克懷疑可卡因，檢獲的毒品市值共約1.7萬元，以涉嫌「販賣危險藥物」拘捕該名42歲姓鄭本地男司機及42歲姓林本地女乘客。被捕人現正被扣留調查，案件交由黃大仙警區刑事調查隊第五隊跟進。

警員沿太子道東巡邏期間，發現一輛私家車形跡可疑，遂在彩虹道將其截停搜查，搜出共重約8克懷疑氯胺酮及約8克懷疑可卡因，檢獲的毒品市值共約1.7萬元。（警方提供）

另外，人員昨日凌晨約2時沿彩虹道巡邏期間，發現一輛私家車形跡可疑，於是尾隨該輛可疑車輛，最終在黃大仙小巴總站成功截停該輛私家車。警員在該輛私家車內搜出一支伸縮警棍、20枝懷疑依托咪酯（俗稱「太空油毒品」）煙槍，以及100粒懷疑依托咪酯煙彈，檢獲的毒品市值共約1.6萬元，以及現金約1.8萬元。

經初步調查後，警員發現該輛私家車司機為停牌人士，遂以涉嫌「販運危險藥物」、「未獲授權而取用運輸工具」、「危險駕駛」、「停牌期間駕駛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「藏有攻擊性武器」拘捕該名31歲姓陳本地男司機。同車一名27歲姓陳本地男乘客及一名17歲本地女乘客涉嫌「販運危險藥物」及「藏有攻擊性武器」被捕。被捕人現正被扣留調查，案件交由黃大仙警區刑事調查隊第五隊跟進。

警方檢獲大批證物。（警方提供）

（警方提供）

警員今日在觀塘道發現3輛私家車搖擺不定，懷疑3輛私家車的司機酒後駕駛，於是上前截查。經初步調查，3名分別53歲姓劉本地男司機、39歲姓梁本地女司機及44歲姓吳本地男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。被捕人已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。

警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，並會繼續進行打擊毒品行動。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬元及監禁7年，市民切勿以身試法。警方重申，酒後駕駛及危險駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。