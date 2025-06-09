普通話男尖沙咀放煙花　港男拍片遭質問再被跟尾：不要拍可以吧?

尖沙咀發生懷疑非法燃放煙花事件。昨日（周日/6月8日）晚上，網上廣傳兩條短片，其中一條可見在尖沙咀海傍星光大道，近瑰麗酒店對開海邊，懷疑有人發放煙花，並有兩道火光先後由海邊射向空中，但距離不遠亦不高。在場有人顯得奇怪問：「咩料呀？」



另一條片段則以較近距離，拍攝一及男子在海邊位置，燃點一支煙花，該煙花斜插在岸邊的圍欄上。該名男子以打火機嘗試幾次後，終成功燃點該煙花，隨即轉頭就走。其間發現有人拍攝他，他隨即以普通話向該名拍片男子詢問「不要拍，不要拍」，邊講邊走，但一秒後即轉身走近拍片男「不要拍可以嗎？」



第一條片段先後射出兩道火光。(網片截圖)

第一條片段先後射出兩道火光。(網片截圖)

片段就此完結，但事情並未完。拍片男除了將片段放上網外，亦回覆網民指，「佢由rosewood海邊跟我跟到去MOA先消失，我先敢停低post出嚟。癲架（㗎）而家啲人，唔敢有正面衝突。佢褲袋仲有枝煙花，可能又走番去繼續放」。隨後再指：「我真心驚佢會有武器係（喺）身。」

如片主所述，由瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）沿星光大道前往香港藝術館（Hong Kong Museum of Art, HKMOA）的話，距離約500多公尺。

《香港01》正就事件向警方查詢。

第二條片段可見該普通話男燃點煙花情況。(網片截圖)

第二條片段可見該普通話男燃點煙花情況。(網片截圖)

根據《危險品(管制)規例》第72條，在陸上燃放煙花爆竹，須事先向文化體育及旅遊局申請牌照，否則最高可罰款 $10,000；另《簡易程序治罪條例》第4(14)條列明，無合法權限或解釋，而肆意或疏忽地發射火器，或投擲或燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險，可處罰款 $2,000 或監禁3個月。此外，依據《危險品條例》第6條，如未有牌照而製造、貯存、運送、使用危險品，均屬犯罪。