非法煙花｜楊潤雄：過去3年疑引發5宗火警 39人被捕

過去三年，本港發生5宗懷疑因非法燃放煙花或爆竹造成的火警。而2020年1月至今年2月8日期間，分別有25人涉嫌非法管有煙花爆竹、及14人嫌非法燃放煙花爆竹遭警方拘捕，即共39人被捕。



立法會議員梁美芬指，今年農曆新年除夕至農曆年初四期間，本港多區有人涉嫌非法燃放煙花或爆竹，罔顧他人安全；又指有保護動物團體稱，上述期間有大量流浪貓狗因燃放煙花或爆竹時產生的巨響受驚嚇而衝出馬路被車輛撞斃。

楊潤雄指警方會繼續嚴厲打擊涉煙花爆竹的非法活動。（資料圖片/陳葦慈攝）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄書面回覆她的質詢時稱，2022年農曆新年除夕至初四期間、即2022年1月31日至2月4日，警方共接獲7宗車輛撞到「指明動物」報案。而今年農曆新年同期、即2023年1月21日至25日，警方共接獲17宗車輛撞到「指明動物」的報案。警方沒有分項統計當中涉及動物因煙花或爆竹受驚，衝出馬路而導致交通意外的個案。

根據《道路交通條例》，「指明動物」是指任何馬、牛、驢、騾、綿羊、豬、山羊、貓或狗。楊潤雄指相關條例曾於2021年作修訂，修訂前的「指明動物」並不包括貓和狗，故在2021年前，車輛撞到「指明動物」的統計數字不包括與貓狗有關個案，不能與2022年或以後相關統計數字作直接比較。

楊潤雄強調，為確保公眾安全，警方一直依法積極採取情報主導執法行動，嚴厲打擊涉及煙花爆竹的非法活動，並在農曆新年期間加強相關執法及宣傳教育工作。警方會繼續與有關部門及社區持份者保持緊密聯繫，透過協作及宣傳教育，令市民明白煙花爆竹對公眾安全的威脅，防止及打擊相關違法行為。