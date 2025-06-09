長沙灣15歲少女遭非禮 警翻查大量天眼拘36歲男 周二提堂
撰文：凌逸德
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警方拘捕一名36歲姓梁本地男子，他涉嫌在長沙灣區非禮一名15歲少女，案件將於明日（10日）上午，在西九龍裁判法院提堂。
警方表示，6月7日接獲報案，指一名15歲女童在長沙灣區，懷疑被一名陌生男子非禮。長沙灣分區特遣隊展開深入調查，包括翻查大量「銳眼」計劃下安裝的閉路電視片段，昨日（8日）在長沙灣區拘捕一名36歲姓梁本地男子，他涉嫌「猥褻侵犯」（即「非禮」），案件交由深水埗警區刑事調查隊第六隊跟進。
被捕男子已被暫控一項「猥褻侵犯」（即「非禮」）罪，案件將於明日（10日）上午，在西九龍裁判法院提堂。據了解，案發位置為室外。
警方重申，根據香港法例第200章刑事罪行條例第122條，「猥褻侵犯」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁10年。警方強調對於任何猥褻侵犯的罪行，採取零容忍態度，必定會嚴正執法，市民切勿以身試法。
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