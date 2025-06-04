女童疑遭母兩男友性侵　首被告認非禮女童覺好後悔　願受任何懲罰

女童被母親兩任男友接連性侵一案，今（4日）在高等法院續審，控方播放首被告全志明的錄影會面，對於曾與女童X發生性交的指控，全回應指「我無插過入去」及「我無做過」。當日為全進行錄音會面的警員作供指，全曾在錄影會面中補充時說：「點解對小朋友咁樣，我當佢哋係女……」又稱對事件感到好後悔，願意接受任何懲罰。



首被告全志明否認4項非法性交罪，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

現年71歲次被告李錦輝，否認8項非禮罪。(陳蓉攝)

就與X性交指控首被告稱無做過

庭上播放全的錄影會面，就於2019年9月16日與X發生性交的指控，全回應指：「我無插過入去，無嘢想講。」對於其餘4次的指控，全則回應：「我無做過。」

承認5度非禮X及1次非禮Y

辯方盤問警員指，全對於他曾5度非禮X及一次非禮Y的指控，均坦白承認，並有在就上述事件的錄影會面中補充指：「我非常之後悔，我點解對小朋友咁樣，我當佢哋係女⋯對呢件事我好後悔，對阿妹（女童Y）留下陰影，我願意接受任何懲罰。」

首被告全志明（53歲），被控4項與13歲以下的女童非法性交罪，指他於2019年9至12月在大埔某單位，4度與年齡在13歲以下的女童X非法性交；次被告李錦輝（71歲），被控8項非禮罪，指他於2017年間，於香港新界大埔某單位8度非禮X。女被告N.D（49歲），是X的母親，被控1項作出一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為，指她約於2023年4月1日，即叫姓蔡老師不要報警等行為。

案件編號：HCCC297/2024