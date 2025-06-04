女童疑遭母兩男友性侵 首被告認非禮女童覺好後悔 願受任何懲罰
撰文：陳蓉
出版：更新：
女童被母親兩任男友接連性侵一案，今（4日）在高等法院續審，控方播放首被告全志明的錄影會面，對於曾與女童X發生性交的指控，全回應指「我無插過入去」及「我無做過」。當日為全進行錄音會面的警員作供指，全曾在錄影會面中補充時說：「點解對小朋友咁樣，我當佢哋係女……」又稱對事件感到好後悔，願意接受任何懲罰。
就與X性交指控首被告稱無做過
庭上播放全的錄影會面，就於2019年9月16日與X發生性交的指控，全回應指：「我無插過入去，無嘢想講。」對於其餘4次的指控，全則回應：「我無做過。」
承認5度非禮X及1次非禮Y
辯方盤問警員指，全對於他曾5度非禮X及一次非禮Y的指控，均坦白承認，並有在就上述事件的錄影會面中補充指：「我非常之後悔，我點解對小朋友咁樣，我當佢哋係女⋯對呢件事我好後悔，對阿妹（女童Y）留下陰影，我願意接受任何懲罰。」
首被告全志明（53歲），被控4項與13歲以下的女童非法性交罪，指他於2019年9至12月在大埔某單位，4度與年齡在13歲以下的女童X非法性交；次被告李錦輝（71歲），被控8項非禮罪，指他於2017年間，於香港新界大埔某單位8度非禮X。女被告N.D（49歲），是X的母親，被控1項作出一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為，指她約於2023年4月1日，即叫姓蔡老師不要報警等行為。
案件編號：HCCC297/2024
女童涉遭親母兩男友性侵 8歲被摸10歲性交 更被要求說：我愛你女童涉遭母兩任男友性侵 事主10歲主動與母男友性交 因那刻想要女童涉遭母兩男友性侵 辯方指事主母男友多 還有鄰居及朋友丈夫女童涉遭母兩男友性侵 妹妹Y指母曾說：首被告太愛阿媽才搞你們女童涉遭母兩任男友性侵 事主被摸時動一下 次被告即作慌張反應