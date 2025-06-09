校服商冇貨交家長校方報警　負責人哽咽解畫　九旬母中風公司冧檔

一間開業多年的校服公司，疑因遲遲未交貨或退款，有學校及家長懷疑受騙，據悉今日一同往警署報案，初步涉及80名家長，涉款2萬元。《香港01》聯絡上涉事「亞洲校服公司」負責人周小姐，她哽咽親剖事件始末，強調絕非詐騙或「走佬」，惟原本經營公司的92歲高齡母親去年11月中風、老伙記體力不繼、臨時工又無力回天，自己亦不熟悉此行業，最終未能趕及向大角咀一間學校交付冷衫。



周小姐指，公司與該學校合同結束後已無聯絡，但3月起只要有家長成功聯絡她，均有向他們退款，但忙亂中亦可能有「漏網之魚」；直至今日她接獲警方通知，始驚悉有人報警。她泣道：「媽媽好叻，如果因為我搞成咁‥‥‥導致失晒名聲，我孭唔起咁嘅責任，好失望‥‥‥」



有家長在Threads發出帖文，指「學校訂校服都要俾人呃」。（Threads截圖）

鮮魚行校長：質量參差已解約 四分一學生受影響

今日（9日）有家長在Threads發出帖文，指「學校訂校服都要俾人呃」，去年10月訂購冬季校服後，有關校服商收錢後沒有貨交，「拖到而家連寫字樓都搬埋，我就覺得係詐騙囉！」文中表示，家長聯同校長、校務處職員報警。文中透露，涉事校服供應商為「亞洲校服公司」；帖主其後回覆《香港01》查詢，指校服商已與其聯絡及退款。

據了解，涉事學校為大角咀鮮魚行學校。校長施志勁先生表示，約有四分之一學生去年10月開始向該校服商訂貨，「又唔係完全交唔貨，但拎咗唔合適嘅嚟」，衫袖長度不一、數目不符，質量參差。校長指「冬天已好難捱過」，但追討多時，對方仍沒有退錢或交貨，故決定在夏季前中斷合約，轉用其他公司，經商討後今日報警。根據學校資料，今年3月份，校方因「服務質素持續下滑」，與涉事校服商解約。

亞洲校服周小姐：92歲母中風 老伙記體力不繼

《香港01》聯絡上「亞洲校服公司」負責人周小姐了解，她就事件感到抱歉，並透露公司原由其92歲高齡母親、與兩名老伙記經營，惜好景不常，母親於去年11月不幸中風，身體大不如前，老伙記亦年事已高、體弱多病，因此無法支撐公司正常運作，原本位於荔枝角的舊址已無營運，現時只在尖沙咀租用共享辦公室。

周小姐指，自己對校服行業經驗不足，但當時為繼續履行公司餘下4間學校的合同，她只好在母親中風後接手，並臨時招聘一批工人協助趕工，「幫得幾多得幾多，挽救囉‥‥‥」雖然最後如期向其中3間學校起貨，但未能趕及在去年底及今年農曆年前，向其中一間位於大角咀的學校交貨，「工人都搞到亂晒大籠，可能又好辛苦啦，之後（學校）轉去第二間校服公司。」

涉事校服公司現時只在尖沙咀設共享辦公室。（林振華攝）

周小姐：3月開始已陸續退款 身心俱疲無瑕兼顧

周小姐續指，涉事學校校長曾透露家長聲稱要報警，但雙方取消合同後，均已沒有聯繫，過程中校長亦無再聯絡。直至今日，她接獲警方通知，才得悉校方聯同家長報警，她初步了解事件涉及30多件冷衫，總值約1萬元左右。

「好驚、好大鑊‥‥‥但都要面對，唔想搞到咁大件事！」周小姐強調並非詐騙或「走佬」，她指欠貨的均為冷衫，每件約101元，今年3月開始如有家長主動聯絡，她均有向對方解釋事件及退款，「一嚟就退、一嚟就退」，至少十多名家長已獲退款，但相信有人未能成功聯絡，她又身心俱疲，無瑕兼顧，才令事件愈演愈烈。今日她與警方溝通時，警方亦已建議如何處理，她亦會主動聯絡學校了解事件。

涉事校服公司現時只在尖沙咀設共享辦公室。（林振華攝）

徬徨無助 「如果因為我搞成咁‥‥‥真係好失望」

開業20多年至今，周小姐指公司為校服商老字號，惜父親早逝、胞兄又於去年仙遊，現時母親又病重，她只能見步行步，「我都好遴迍（音﹕論盡）‥‥‥好徬徨，又要照顧佢（媽媽），公司幾十年我都唔知點做，一個人捱囉同個女仔（會計）‥‥‥」

她又因為今次事件而感到內疚，「媽媽好叻，如果因為我搞成咁，接手後唔好，導致失晒名聲，我孭唔起咁嘅責任，真係好失望‥‥‥」周小姐表示，剩下3間學校合約期滿後，相信公司不會再經營。