警旺角酒店搗毒倉檢$1300萬海洛英　揭墨西哥情侶收$7萬來港販毒

警方毒品調查科人員昨日（10日）在旺角一個酒店房間，搗破一個毒品儲存倉，並拘捕一對墨西哥籍情侶（分別27至28歲），檢獲總共20.3公斤懷疑海洛英，市值逾1,300萬港元。



警方相信，該對情侶在外地受販毒集團招攬，收取報酬以遊客身份來港販毒，並在現場搜出7萬元現金，相信為集團給予被捕人來港開支。警方將繼續追查毒品的來源及銷售方向。



警方檢獲20.3公斤懷疑海洛英，市值總共逾1,300萬港元。（黃偉民攝）

警方毒品調查科行動組高級督察唐為國表示，探員昨日（10日）下午在旺角區一間酒店內，截查一對剛步出房間的外籍男女。探員搜查房間，發現其中一個行李箱內藏有共58塊、每塊重350克的懷疑海洛英，檢獲毒品共重20.3公斤，市值逾1,300萬港元。探員隨即拘捕該對墨西哥籍男女。

警方檢獲20.3公斤懷疑海洛英，市值總共逾1,300萬港元。（黃偉民攝）

警方亦在被捕男子的個人手提包內，搜出7萬港元現金，相信為販毒集團提供給被捕人，作在香港逗留時的開支。警方相信，行動成功堵截了一大批毒品流出市面，警方將繼續調查毒品的來源、銷售方向及被捕人在香港的其他同夥。

警方在被捕男子的個人手提包內，搜出7萬港元現金，相信為販毒集團提供給被捕人，作在香港逗留時的開支。（黃偉民攝）

兩名被捕人報稱為情侶，無業，現被警方扣留調查，稍後將被落案起訴一項「販運危險藥物」罪，案件明日（12日）於西九龍裁判法院提堂。調查相信，有人在外地受到販毒集團的招攬，受金錢利誘，以遊客的身份作為掩飾，來港販毒，協助販毒集團擔當「一條龍」的毒品儲存倉倉管及毒品派送工作。

警方毒品調查科行動組高級督察唐為國交代案件。（黃偉民攝）

警方重申，販毒為非常嚴重的罪行。一經被罪最高可被判處終身監禁，以及罰款500萬港元。以今次案件為例，根據法庭的個案案例，販運15至30公斤海洛英，可被判處20至30年監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。