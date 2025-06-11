海關紅磡搗毒品分銷中心拘33歲地盤工　揭背包內藏$100萬可卡因

海關昨日（11日）在紅磡偵破一宗販運危險藥物案件，共檢獲1.3公斤懷疑可卡因，市值100萬元，並拘捕一名涉案男子。該名男子已被控一項販運危險藥物罪，將於明日（12日）於九龍城裁判法院提堂。



行動中，海關搗破一個毒品分銷中心，檢獲市值100萬元的可卡因，並以販毒罪拘捕一名男子。（羅日昇攝）

海關毒品調查科毒品調查第三組高級調查主任邱穎揚稱，人員昨日在紅磡區進行反毒品行動，其間截查一名可疑男子，在其背包內發現1.3公斤懷疑可卡因，市值100萬元，並隨即將該男子拘捕。其後，人員押解該男子前往附近一個住宅單位搜查，並在單位內找到一批懷疑毒品包裝工具。海關相信檢獲的毒品原擬用於供應給九龍區用家。

被捕男子33歲，報稱為地盤工人，海關相信他利用該單位包裝及分銷毒品。他已被控以一項販運危險藥物罪，明日於九龍城裁判法院提堂。

行動中，海關搗破一個毒品分銷中心，檢獲市值100萬元的可卡因，並以販毒罪拘捕一名男子。（羅日昇攝）

邱穎揚續指，在是次案件中，海關留意到販毒集團為降低風險，選擇利用區內一些保安相對較嚴密的新式住宅進行販毒活動，試圖逃避執法人員目光，減少被截查的風險。據了解，該毒品分銷中心只運作了數天，單位月租約1.6萬元。

行動中，海關截查一名可疑男子，並在其背包搜出市值100萬元的可卡因。（羅日昇攝）

海關呼籲業主在出租單位前，應先了解租客背景，以避免單位被不法分子用於非法用途。海關將繼續留意販毒趨勢，有效打擊販毒活動。

行動中，海關在紅磡搗破一個毒品分銷中心，檢獲毒品包裝工具。（羅日昇攝）

海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物一經定罪，最高可被罰款500萬元及判處終身監禁。如市民發現任何懷疑販毒活動。市民可透過海關24小時舉報熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵crimereport@customs.gov.hk進行舉報。