打鼓嶺回收場火｜航拍直擊平房遭火海吞噬　疑波及電力裝置爆閃光

打鼓嶺坪輋路恐龍坑一個回收場，今午（12日）發生二級火警，燒逾兩小時後始受控，期間濃煙席捲半空，遠處清晰可見；消防在內救出3人，幸均無受傷。《香港01》獲得讀者提供的航拍片段，可見回收場內有多幢平房建築物，部份由鋅鐵搭建而成，並相繼陷入一片火海。現場黑煙滾滾，大量濃煙捲上半空，疑有電力裝置被波及，爆出多下火花及閃光。



片主向《香港01》表示，「最初見到有煙，聽到有啲炮仗咁嘅聲，咪航拍睇下，原來燒到咁勁！」他又指，其後因落雨有助減輕火勢，火警對他沒有造成太大影響，「聞唔到咩味，唔會好擔心。」



航拍片段可見，現場有多幢平房建築物陷入火海，黑煙捲上半空。（讀者提供片段截圖）

案發於今日（12日）下午4時18分，警方接獲多個報案，指坪輋路恐龍坑一回收場起火。消防員趕抵在內救出3人、2人自行疏散；附近貨倉亦有6人自行疏散，幸無釀傷亡。消防將火警列為二級，動用兩隊煙帽隊及兩條喉撲救，及至傍晚約6時10分停止動員，火勢受控。根據消防圖片可見，現場火光熊熊，消防不斷射水。

多段影片亦顯示，現場有濃煙不斷冒出，席捲半空，不時傳出爆炸聲，遠至新界堆填區及一帶均清晰可見。讀者阿文從上水屠房亦看到濃煙籠罩半空，「聽到好低沉嘅爆炸聲、好似打雷咁，見到好大煙，原先白煙，之後黑煙！」

消防處早前一度表示，坪輋一個回收場今午4時17分發生火警，如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。

回收場有烈焰竄出。（林振華攝）

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火場冒出滾滾濃煙，不時傳爆炸聲有火光。（Facebook 新界地區生活連線片段截圖）