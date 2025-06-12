中央駐港國安公署與警國安處聯合行動　涉6人及1組織勾結外國勢力

中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署（公署）、與警務處國家安全處（國安處），今日（12日）根據《香港國安法》、《維護國家安全條例》及《維護國家安全（中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署）規例》，就一宗涉及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪的案件採取聯合行動。



案件涉及6名人士及一個組織，該等人士及組織涉嫌於2020年11月至2024年6月期間，干犯《香港國安法》第29條「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪。經公署署長批准，公署根據《維護國家安全（中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署）規例》第3條，要求國安處協助和配合，包括為公署對涉案人士進行約談作出安排。



國安處根據《香港國安法第43條實施細則》附表1，獲得法庭手令搜查6名涉案人士的住所、以及涉案組織位於葵涌區的商業大廈的辦公室，檢取了包括銀行文件及器材等證物作進一步調查。國安處亦對涉案人士進行會面及根據《香港國安法第43條實施細則》附表2，按法庭發出的通知書，要求涉案人士交出所有旅行證件。案件仍在調查當中，國安處會繼續依法為公署提供協助和配合。

