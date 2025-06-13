東涌雋東邨地盤欠薪　房署澄清交足錢：精進無人到場　已發警告信

東涌第100區公屋地盤（雋東邨）欠薪風波，約40名工人周三（11日）一度堵路抗議，高舉「有汗出無糧出」的橫額，阻塞交通。



房委會今日（13日）於facebook專頁表示，當日天氣酷熱，署方主動安排會議室，讓勞工處到場協助工友及安排他們提出僱傭申索，約90名工友已登記資料﹔房署再度澄清，一直按工程合約和既定程序支付工程費用予「精進」，就「精進」未有應房屋署要求派代表到場處理事件，署方已發出警告信。



周三（11日）當日，工人走到地盤平台掛白布及叫口號追薪。（張智浩攝）

房署主動安排會議室予勞工署 約90名工友已登記資料

房委會表示，就近日涉及因總承建商精進引致的欠薪事件，房屋署致力維護工人權益及為所有受影響工友提供適切協助，並全力跟進事件發展。就當日工友追討欠薪的行動，房屋署項目團隊，包括建築師、駐地盤工程監督及勞資關係主任，密切跟勞工處、警方、香港建造業總工會及工人代表多方協調，亦積極向工友解說情況及安撫情緒。

房屋署高度重視及尊重工人權益，考慮到近日天氣酷熱，房屋署團隊主動安排休息間，派發樽裝水給工友飲用，又安排會議室讓勞工處同事與工友會面及處理個案。房屋署亦感謝工會、工人代表及工友諒解及理解目前情況。房屋署感謝各部門的通力合作，包括勞工處到場協助工友及安排他們提出僱傭申索，約90名工友已於勞工處登記資料﹔以及警方就事件迅速到場維持秩序和戒備，交通短時間內恢復正常。

工人走到地盤平台掛白布及叫口號追薪，警方到場了解情況。（蔡正邦攝）

房署再澄清已付款予「精進」 就精進未有到場發警告信

針對有傳言指欠薪事件源於房屋署拖欠總承建商工程費用，房屋署已多次澄清，重申一直按工程合約和既定程序支付工程費用予「精進」，並責成其妥善處理合約分判商工人的薪金安排及解決任何欠薪問題。相關告示及勞工處勞資關係科聯絡資料，已張貼於地盤工地入口，方便工友查閱及尋求協助。就「精進」未有應房屋署要求派代表到場處理事件，署方已發出警告信。

房委會高度重視工人權益，會繼續密切留意事態發展，並已再次督促「精進」盡快妥善解決工人薪金問題。為減少對工友及分判商造成影響，房委會亦會致力鼓勵未來接手相關項目的新承建商，優先考慮聘用原有工友及分判團隊，維持項目人手及延續就業安排，達致雙贏局面盡快完成工程。

周三當日，三判判頭許先生受訪指，他已在東涌第100區公屋地盤工作約兩年，一直準時出糧，惟今年4至5月卻被拖薪。他早前已向二判反映問題，但二判推說總承建商精進沒發款。據他所知，精進被政府拒續牌後，地盤工人仍如常開工，但政府與精進就工程進度及計算款項上疑各有說法，導致現時工人無糧出，連同工程費及保固金等，多名三判判頭被拖欠約1700萬元。

許先生指，周二（10日）已聯同6名三判判頭到地盤追薪，勞工處及房署人員亦有到場，但他向職員查詢時，卻未獲一個交代，故今日他與6名三判判頭繼續前來追薪，並將行動升級，希望當局有所回應。

工人拉橫額走出迎東路阻塞交通。（工人提供圖片）

工人走出迎東路阻塞交通。（工人提供圖片）