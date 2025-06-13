警「國安快遞」宣傳車巡迴展覽一個月　周一鳴：提高全民國安意識

警務處「NSpeed 國安快遞」宣傳車啓動禮，今日（13日）在警官會所舉行，並展開為期一個月的巡迴展覽，於6月14日至7月14日走訪全港各區，以學生為主要對象。警務處處長周一鳴致辭時表示，期望宣傳車能進一步提升全民國家安全意識。



周一鳴指，為慶祝《香港國安法》公布實施及警務處國家安全處成立5周年，警隊安排連串活動，其中「國安快遞」宣傳車在未來一個月會走訪不同學校、地標及人流較多的街道。他續稱，過去5年香港社會由亂到治、由治及興，普羅大眾都親身體會國家安全是社會穩定繁榮的基石，每位市民都要將維護國家安全，視為自己應有的公民責任。



周一鳴致辭時表示，期望宣傳車能進一步提升全民國家安全意識。（警方圖片）

警方表示，以「國家安全‧人人有責」為主題的宣傳車，採用「青年先行」策略，以學生為主要對象，將國安資訊帶入社區及學校，設有互動遊戲，參觀者可從中理解《香港國安法》、《維護國家安全條例》及「總體國家安全觀」。