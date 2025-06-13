今年首4月涉長者騙案增兩成　耆樂警訊推耆樂科技隊長訓練助防騙

耆樂警訊周年大會2024暨午宴，今日（13日）於警官會所舉行，回顧過去一年的活動，聽取與會人士意見，並介紹耆樂警訊全新發展方針「PALS@SPC」。大會上有44名耆樂警訊會員獲頒發「最佳耆樂隊長」及「最活躍耆樂會員」獎項，以表揚他們過去一年積極參與活動。



耆樂警訊周年大會2024暨午宴於警官會所舉行，會上有參加者盛裝表演。

警務處處長周一鳴在午宴致辭時表示，耆樂警訊已成立超過10年，一直以推廣長者安全、健康及社區參與為宗旨。政府上月落實促進銀髮經濟的措施，提升長者生活質素，耆樂警訊緊貼政策方向，推出多元化的活動和訓練，令會員達至「身、心、靈」健康。

耆樂警訊周年大會2024暨午宴於警官會所舉行，警務處處長周一鳴致辭。

2024年涉及長者的騙案達6,345宗，較2023年的4,929宗，上升28%；今年1月至4月相關騙案，亦較去年同期上升約兩成，至逾1,700宗，當中逾半為網上騙案，另外約四成與電話騙案有關。

耆樂警訊周年大會2024暨午宴於警官會所舉行，耆樂警訊會員透過話劇表演傳遞防騙信息，提升長者對常見詐騙手法的警覺性。

為加強長者的防騙意識，應對層出不窮的詐騙手法，耆樂警訊今年5月新推出「耆樂科技隊長」訓練，內容包括學習使用一站式詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏APP」，配合「耆樂理財防騙長門人」課程，讓長者認識最新的騙案手法和網絡陷阱，並鼓勵他們於社區宣揚防騙信息。經訓練的耆樂科技隊長亦在社區教導長者和市民使用政府多個常用的手機應用程式，協助他們融入數碼生活。

耆樂警訊周年大會2024暨午宴於警官會所舉行，警務處處長周一鳴（中）與「最佳耆樂隊長」及「最活躍耆樂會員」得獎者合照。

另外，耆樂警訊今年推出全新發展方針「PALS@SPC」，代表旗下活動的4個主題：助人（Participate）、防罪（Alert）、助己（Learn）和安全（Safeguard），並將繼續與不同機構合作，透過各式各樣的活動，鼓勵更多長者成為會員，透過參與康體活動和專題課程講座，自我增值，成為警隊的滅罪伙伴，攜手服務社群，實踐「助己助人」的耆樂精神。